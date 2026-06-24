https://crimea.ria.ru/20260624/v-rossii-stali-bolshe-bolet-salmonellezom-i-enterovirusnymi-infektsiyami-1157111868.html

В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями

В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями

В России начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T09:10

2026-06-24T09:10

2026-06-24T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В России начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Как уточнили в профильном ведомстве, территориальным органам дано поручение усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе энтеровирусными инфекциями, геморрагическими лихорадками и опасными инфекциями. Так, актуальными являются инфекции, которые передаются комарами. Организован комплекс мер по их профилактике, отметили в пресс-службе.Специалисты Роспотребнадзора призывает граждан быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов. В случае ухудшения самочувствия – обращаться к врачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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