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В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями
В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями
В России начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T09:10
2026-06-24T09:10
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В России начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Как уточнили в профильном ведомстве, территориальным органам дано поручение усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе энтеровирусными инфекциями, геморрагическими лихорадками и опасными инфекциями. Так, актуальными являются инфекции, которые передаются комарами. Организован комплекс мер по их профилактике, отметили в пресс-службе.Специалисты Роспотребнадзора призывает граждан быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов. В случае ухудшения самочувствия – обращаться к врачу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роспотребнадзор, новости, здравоохранение в россии, инфекции
В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями

В России начался подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями

09:10 24.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В России начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Эпидемиологическая ситуация в России стабильная, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями", – говорится в сообщении.
Как уточнили в профильном ведомстве, территориальным органам дано поручение усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе энтеровирусными инфекциями, геморрагическими лихорадками и опасными инфекциями. Так, актуальными являются инфекции, которые передаются комарами. Организован комплекс мер по их профилактике, отметили в пресс-службе.
Специалисты Роспотребнадзора призывает граждан быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов. В случае ухудшения самочувствия – обращаться к врачу.
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