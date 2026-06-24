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В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
В многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Как сообщает... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:42
2026-06-24T12:42
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благоустройство
лифт
симферополь
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Как сообщает пресс-служа Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, новое оборудование уже доставлено для установки.Новые подъемники производства Карачаровского механического завода оснащены современными системами и комплектующими, которые обеспечивают плавность хода, низкий уровень шума и вибрации во время движения, уточнили в пресс-службе. Для удобства в кабинах размещены поручни и зеркала, а также экран, который указывает номер этажа и направление движения.Уточняется также, что в прошлом году в домах Крыма было установлено более 80 лифтов производства Карачаровского механического завода. Срок службы новых лифтов составит не менее 25 лет, гарантия – пять лет.В региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году, сообщала ранее заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт: сколько платить и чего ожидать в 2026 годуСколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требованияВ Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
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крым, благоустройство, лифт, симферополь, евпатория, саки, алушта, ялта, новости крыма
В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где

В Крыму в многоэтажках заменят старые лифты на 152 миллиона рублей – фонд капремонта

12:42 24.06.2026
 
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики КрымНовый лифт
Новый лифт
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Как сообщает пресс-служа Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, новое оборудование уже доставлено для установки.

"26 единиц лифтового оборудования будет заменено в домах Симферополя, шесть – в Ялте, по пять лифтов – в Саках и в Евпатории, один – в Алуште. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено порядка 152 млн рублей", – проинформировали в фонде.

© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики КрымНовый лифт
Новый лифт
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым
Новые подъемники производства Карачаровского механического завода оснащены современными системами и комплектующими, которые обеспечивают плавность хода, низкий уровень шума и вибрации во время движения, уточнили в пресс-службе. Для удобства в кабинах размещены поручни и зеркала, а также экран, который указывает номер этажа и направление движения.
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики КрымНовый лифт
Новый лифт
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым
Уточняется также, что в прошлом году в домах Крыма было установлено более 80 лифтов производства Карачаровского механического завода. Срок службы новых лифтов составит не менее 25 лет, гарантия – пять лет.
В региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году, сообщала ранее заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Капремонт: сколько платить и чего ожидать в 2026 году
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В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
 
КрымБлагоустройствоЛифтСимферопольЕвпаторияСакиАлуштаЯлтаНовости Крыма
 
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