https://crimea.ria.ru/20260624/v-mnogoetazhkakh-kryma-zamenyat-starye-lifty--kogda-i-gde-1157124826.html

В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где

В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где

В многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Как сообщает... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T12:42

2026-06-24T12:42

2026-06-24T12:42

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благоустройство

лифт

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта заменят 43 лифта с выработанным сроком эксплуатации. Как сообщает пресс-служа Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, новое оборудование уже доставлено для установки.Новые подъемники производства Карачаровского механического завода оснащены современными системами и комплектующими, которые обеспечивают плавность хода, низкий уровень шума и вибрации во время движения, уточнили в пресс-службе. Для удобства в кабинах размещены поручни и зеркала, а также экран, который указывает номер этажа и направление движения.Уточняется также, что в прошлом году в домах Крыма было установлено более 80 лифтов производства Карачаровского механического завода. Срок службы новых лифтов составит не менее 25 лет, гарантия – пять лет.В региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году, сообщала ранее заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт: сколько платить и чего ожидать в 2026 годуСколько лифтов в Крыму заменят в 2026 году и какие новые требованияВ Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей

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евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, благоустройство, лифт, симферополь, евпатория, саки, алушта, ялта, новости крыма