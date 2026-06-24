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В Крыму ракетная опасность - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Крыму ракетная опасность
В Крыму ракетная опасность - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму ракетная опасность
В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:35
2026-06-24T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".На данный момент закрыто движение транспорта по Крымскому мосту.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Утром над городом сбили еще три БПЛА. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Крыму

08:35 24.06.2026 (обновлено: 08:37 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.

"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.

Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
На данный момент закрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.
Утром над городом сбили еще три БПЛА.
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Срочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяРакетная опасность
 
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