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В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T11:12
2026-06-24T11:12
2026-06-24T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК пообещали сообщить дополнительно о возобновлении движения электричек на этом участке.Во вторник сообщалось, что 24, 25, 26 и 27 июня поезда № 008 и № 068 отправятся из Керчи раньше графика.В график движения крымских поездов "Таврия" внесли существенные изменения. С 10 июня и до конца сентября 2026 года меняются станции отправления и прибытия составов, время их отправления, некоторые поезда отменяются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 24 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в КерчиВ Крыму возобновили движение электричек на одном участкеКак в Крыму перевозят пассажиров поездов до станции отправления
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, новости крыма, железная дорога, транспорт
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
На участке Саки – Евпатория в Крыму приостановлено движение электричек