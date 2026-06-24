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В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков
В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков
В ряде городов Крыма почтили память жертв депортации армянского, болгарского и греческого народов с территории полуострова. Всего же в период с 1941-1944 годов... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T16:44
2026-06-24T16:44
2026-06-24T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ряде городов Крыма почтили память жертв депортации армянского, болгарского и греческого народов с территории полуострова. Всего же в период с 1941-1944 годов с территории полуострова были выселены более 270 тысяч крымчан 20 национальностей.В Ялте почтили память жертв депортации из Крыма армянского, болгарского и греческого народов у камня в сквере Памяти жертв депортации в Васильевке. Местные власти возложили цветы.Памятные мероприятия прошли и на территории Белогорского района полуострова."24 июня 1944 года было принято решение о выселении армян, болгар и греков из Крыма. Спустя несколько дней, 27 июня, началась депортация этих народов с территории полуострова. Это тяжелые страницы прошлого, которые, навсегда остались в памяти многих семей и народов нашего полуострова", - написал в своем канале МАКС глава администрации района Дмитрий Чумаков.В Белогорске к памятному знаку "Жертвам тоталитарного режима – армянам, болгарам и грекам" местные власти также возложили цветы.В Феодосии памятное мероприятие, приуроченное к 82-й годовщине депортации болгар, армян и греков из Крыма состоялось на перроне железнодорожной станции "Айвазовская". Память жертв депортации почтили минутой молчания и возложили цветы к памятной доске.Также Феодосии в Казанском храме состоялся молебен по жертвам депортации.Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков.24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тема депортации народов Крыма не подлежит политизации – экспертИм дали десять минут на сборы и выслали: депортация народов КрымаРодину предать не могла: история подвига Героя России Алиме Абденановой
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В Крыму почтили память жертв депортации армян, болгар и греков
270 тысяч крымчан 20 национальностей были депортированы из Крыма в период 1941-1944 годов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ряде городов Крыма почтили память жертв депортации армянского, болгарского и греческого народов с территории полуострова. Всего же в период с 1941-1944 годов с территории полуострова были выселены более 270 тысяч крымчан 20 национальностей.
В Ялте почтили память жертв депортации из Крыма армянского, болгарского и греческого народов у камня в сквере Памяти жертв депортации в Васильевке. Местные власти возложили цветы.
"21 апреля 2014 года подписан Указ Президента Российской Федерации № 268 "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Документ признает, что по отношению к этим народам применялась необоснованная репрессивная политика и объявляет эти действия актом произвола", - напомнили в администрации города-курорта.
Памятные мероприятия прошли и на территории Белогорского района полуострова.
"24 июня 1944 года было принято решение о выселении армян, болгар и греков из Крыма. Спустя несколько дней, 27 июня, началась депортация этих народов с территории полуострова. Это тяжелые страницы прошлого, которые, навсегда остались в памяти многих семей и народов нашего полуострова", - написал в своем канале МАКС глава администрации района Дмитрий Чумаков.
В Белогорске к памятному знаку "Жертвам тоталитарного режима – армянам, болгарам и грекам" местные власти также возложили цветы.
В Феодосии памятное мероприятие, приуроченное к 82-й годовщине депортации болгар, армян и греков из Крыма состоялось на перроне железнодорожной станции "Айвазовская". Память жертв депортации почтили минутой молчания и возложили цветы к памятной доске.
"82 года назад из Крыма выслали жителей армянской, болгарской и греческой национальностей. Тысячи людей были отправлены железнодорожными составами со станции "Айвазовская" в Сибирь, на Урал, Среднюю Азию, многие не перенесли тягот депортации и похоронены на чужбине. Сегодня память о жертвах депортации объединяет крымчан всех национальностей", - отметили в администрации.
Также Феодосии в Казанском храме состоялся молебен по жертвам депортации.
Крым является общим домом для представителей разных народов. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в связи с Днем памяти жертв депортации из Крыма
армян, болгар, греков.
24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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