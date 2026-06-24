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В Крыму объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Крыму объявили отбой ракетной опасности
В Крыму объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму объявили отбой ракетной опасности
В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:57
2026-06-24T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Опасность в Крыму была объявлена в 8:35. В этот же период Крымский мост закрыли для транспорта. Ограничения действуют до сих пор.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности в Крыму

08:57 24.06.2026 (обновлено: 09:00 24.06.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
Опасность в Крыму была объявлена в 8:35. В этот же период Крымский мост закрыли для транспорта. Ограничения действуют до сих пор.

"Отбой ракетной опасности в Республике Крым!" – сказано в сообщении.

Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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