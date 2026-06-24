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В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:23
2026-06-24T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя полуострова, обвиняемого в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении СК.По информации прокуратуры, обвиняемому, который был установлен в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, 54 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана – СКВ Севастополе будут судить участника банды рэкетировВ Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
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96
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правосудие, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека

В Крыму под суд пойдет 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека в 2021 году

13:23 24.06.2026
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, обвиняемый совместно с еще двумя подельниками, которые ранее осуждены к лишению свободы, в октябре 2021 года за денежное вознаграждение похитили своего знакомого и доставили его в реабилитационный центр для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Пока усаживали в машину – избивали и даже сделали инъекцию с неустановленным веществом, для меньшего сопротивления.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя полуострова, обвиняемого в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении СК.
По информации прокуратуры, обвиняемому, который был установлен в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, 54 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности.
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ПравосудиеКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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