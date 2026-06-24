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В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека

В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека

Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T13:23

2026-06-24T13:23

2026-06-24T13:23

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя полуострова, обвиняемого в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении СК.По информации прокуратуры, обвиняемому, который был установлен в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, 54 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана – СКВ Севастополе будут судить участника банды рэкетировВ Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК

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