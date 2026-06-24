https://crimea.ria.ru/20260624/v-krymu-muzhchina-poydet-pod-sud-za-pokhischenie-cheloveka--1157130689.html
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:23
2026-06-24T13:23
2026-06-24T13:23
правосудие
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя полуострова, обвиняемого в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении СК.По информации прокуратуры, обвиняемому, который был установлен в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, 54 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана – СКВ Севастополе будут судить участника банды рэкетировВ Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_746dd1220141a9073294e46e5bb6a7de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правосудие, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
В Крыму под суд пойдет 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека в 2021 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома по региону, уточнив, что расследование уголовного дела завершено.
По версии следствия, обвиняемый совместно с еще двумя подельниками, которые ранее осуждены к лишению свободы, в октябре 2021 года за денежное вознаграждение похитили своего знакомого и доставили его в реабилитационный центр для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Пока усаживали в машину – избивали и даже сделали инъекцию с неустановленным веществом, для меньшего сопротивления.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя полуострова, обвиняемого в похищении человека с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении СК.
По информации прокуратуры, обвиняемому, который был установлен в ходе совместной работы сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, 54 года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось
, что находящийся в розыске житель Севастополя заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство 25-летней давности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: