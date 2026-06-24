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В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены
В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены
Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T09:39
2026-06-24T09:39
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики ведут работы по восстановлению напряжения на линиях. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено, уточнили на предприятии.Ранее 24 июня сообщалось, что в городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах пропал свет из-за технарушения в сетях.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУЧасть Крыма обесточена – где нет света и когда он появитсяВ Армянске отключили воду из-за остановки насосов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма
В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены

В Крыму частично обесточены Симферополь и Бахчисарай с Ялтой

09:39 24.06.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта; Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов", - говорится в сообщении.
Энергетики ведут работы по восстановлению напряжения на линиях. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено, уточнили на предприятии.
Ранее 24 июня сообщалось, что в городах Евпатория, Саки, Джанкой, а также в Джанкойском и Сакском районах пропал свет из-за технарушения в сетях.
В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
В городе отменили работу троллейбусов и изменили маршруты автобусов, а также перевели детские сады на особый режим работы.
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