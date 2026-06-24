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В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктов

В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Крыму частично остались без света еще семь населенных пунктов

Семь поселков в Симферопольском и Белогорском районах Крыма частично обесточены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T16:52

2026-06-24T16:52

2026-06-24T17:01

симферопольский район

новости крыма

электроэнергия

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Семь поселков в Симферопольском и Белогорском районах Крыма частично обесточены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Ведутся аварийно-ремонтные работы. Электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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