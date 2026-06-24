https://crimea.ria.ru/20260624/v-krymu-25-iyunya-vse-poezda-tavriya-budut-zakanchivat-i-nachinat-put-v-kerchi-1157142284.html

В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В четверг, 25 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T18:52

2026-06-24T18:52

2026-06-24T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В четверг, 25 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк.Так, поезд №8/7 Севастополь – Санкт-Петербург отправится из Керчи в 23:10. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:30, Бахчисарая в 16:30, Симферополя в 17:30, Владиславовки в 19:30, Семь Колодезей в 20:30, Багерово в 21.30.Поезд №17/18 Симферополь – Москва, отправление из Керчи состоится в 18:57. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 15:00, Владиславовки в 16:30, Семь Колодезей в 17:00.Поезд №25/26 Симферополь – Минеральные Воды, отправится из Керчи в 20:54. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00, Владиславовки в 18:00, Семь Колодезей в 18:30.Поезд №27/28 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи состоится в 21:55. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 18:00, Владиславовки в 20:00, Семь Колодезей в 20:30.Поезд №68/67 Симферополь – Москва, отправление из Керчи в 23:20. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 19:00, Владиславовки в 21:00.Поезд №75/76 Симферополь – Омск, отправление из Керчи в 08:25. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 03:05, Владиславовки в 05:05, Семь Колодезей в 06:00, Багерово в 07:10.Поезд №78/77 Симферополь – Санкт-Петербург отправится из Керчи в 02:45. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 21:50, Владиславовки в 23:50, Семь Колодезей в 00:45.Поезд №91/92 Севастополь – Москва, отправление из Керчи в 21:40. Отправление автобуса из Севастополя запланировано на 15:00, Бахчисарая в 15:45, Симферополя в 16:30, Владиславовки в 18:30, Семь Колодезей в 19:00, Багерово в 20:00.Поезд №98/97 Симферополь – Москва. Отправление из Керчи в 07:40. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 02:50, Владиславовка в 04:50, Семь Колодезей в 05:45.Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправление из Керчи в 04:15. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 21:10, Сак в 21:50, Владиславовки в 00:40, Семь Колодезей в 01:35, Багерово в 02.45.Поезд №179/180 Симферополь – Санкт-Петербург, отправление из Керчи в 21:19. Отправление автобуса из Евпатории запланировано на 14:00, Саки в 14:40, Симферополь в 17:00, Владиславовка в 19:00, Семь Колодезей в 19:30, Багерово в 20:15.Поезд №315/316 Симферополь – Адлер. Отправление из Керчи в 20:27. Отправление автобуса из Симферополя запланировано на 16:00, Владиславовки в 17:50, Семь Колодезей в 18:20, Багерово в 19:15.Поезд №464/463 Феодосия – Москва. Отправление из Керчи в 16:35. Отправление автобуса из Феодосии запланировано на 14:00, станции Семь Колодезей в 14:50.Все автобусы приходят к месту назначения заблаговременно – минимум за 40 минут. Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около железнодорожных станций, предупреждает перевозчик и просит прибывать на посадку заблаговременно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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