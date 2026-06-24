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В Евпатории ввели график подачи воды

В Евпатории ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Евпатории ввели график подачи воды

В Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T17:43

2026-06-24T17:43

2026-06-24T17:43

вода крыма

новости крыма

евпатория

заозерное

водоснабжение

происшествия

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".На предприятии рассказали, что из-за нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин произошло снижение запаса в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.Уточняется, что воду будут давать круглосуточно по следующему графику:– с 05:30 до 10:30 – с давлением 2,3-2,5 атмосфер;– с 10:30 до 16:30 – с давлением 1,5 атмосфер;– с 16:30 до 22:00 – с давлением 2,3-2,5 атмосфер;– с 22:00 до 05:30 – с давлением 0,7 атмосфер.Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением. Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, новости крыма, евпатория, заозерное, водоснабжение, происшествия, отключение воды