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В Евпатории ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Евпатории ввели график подачи воды
В Евпатории ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Евпатории ввели график подачи воды
В Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T17:43
2026-06-24T17:43
вода крыма
новости крыма
евпатория
заозерное
водоснабжение
происшествия
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".На предприятии рассказали, что из-за нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин произошло снижение запаса в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.Уточняется, что воду будут давать круглосуточно по следующему графику:– с 05:30 до 10:30 – с давлением 2,3-2,5 атмосфер;– с 10:30 до 16:30 – с давлением 1,5 атмосфер;– с 16:30 до 22:00 – с давлением 2,3-2,5 атмосфер;– с 22:00 до 05:30 – с давлением 0,7 атмосфер.Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением. Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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4.7
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вода крыма, новости крыма, евпатория, заозерное, водоснабжение, происшествия, отключение воды
В Евпатории ввели график подачи воды

В Евпатории временно ввели график подачи воды

17:43 24.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории на фоне нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов временно ввели график подачи воды. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"Для недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния временно вводится график подачи питьевой воды от насосной станции 2-го подъема на нужды города Евпатории и поселка Заозерное, кроме района Световой маяк", – сказано в сообщении.
На предприятии рассказали, что из-за нестабильной подачи электроэнергии на источники водозаборов и остановки скважин произошло снижение запаса в резервуарах чистой воды на водопроводной станции 2-го подъема.
Уточняется, что воду будут давать круглосуточно по следующему графику:
– с 05:30 до 10:30 – с давлением 2,3-2,5 атмосфер;
– с 10:30 до 16:30 – с давлением 1,5 атмосфер;
– с 16:30 до 22:00 – с давлением 2,3-2,5 атмосфер;
– с 22:00 до 05:30 – с давлением 0,7 атмосфер.
"После улучшения ситуации с заполняемостью резервуаров чистой воды насосная станция будет работать в штатном режиме. Подвоз воды будет обеспечен водовозкой на социальные объекты и точечно по заявкам", – отметили в "Воде Крыма".
Ранее сообщалось, что в среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением. Ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.
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Вода КрымаНовости КрымаЕвпаторияЗаозерноеВодоснабжениеПроисшествияОтключение воды
 
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