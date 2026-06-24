https://crimea.ria.ru/20260624/v-adygee-vveli-ogranicheniya-na-prodazhu-benzina-iz-za-azhiotazha-i-ocheredey-1157133493.html

В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей

В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей - РИА Новости Крым, 24.06.2026

В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей

В Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях из-за ажиотажа. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T14:33

2026-06-24T14:33

2026-06-24T14:33

республика адыгея

мурат кумпилов

бензин

топливо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях из-за ажиотажа. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам заседания оперативного штаба.Он отметил, что запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков региона находятся на нормативном уровне, оснований для перебоев с обеспечением нет. При этом для стабилизации обстановки принято решение о введении временных ограничений для заправки легковых автомобилей.В среду ограничения на продажу бензина до 30 литров в бак ввели в Липецкой области.Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством доложил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.В ряде регионов России уже ввели ограничительные меры. Так, в Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину. По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области. Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе.Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионеДефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемыЧерез Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машину

республика адыгея

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, мурат кумпилов, бензин, топливо, новости