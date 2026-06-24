В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей
В Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях из-за ажиотажа. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов по итогам заседания оперативного штаба.
"В последнее время наблюдается повышенный спрос на автозаправках. В ряде случаев он носит ажиотажный характер, что приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС, образованию очередей и формированию искусственного дефицита", - рассказал Кумпилов.
Он отметил, что запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков региона находятся на нормативном уровне, оснований для перебоев с обеспечением нет. При этом для стабилизации обстановки принято решение о введении временных ограничений для заправки легковых автомобилей.
"Меры направлены на равномерное распределение топлива. Поручил профильным службам находиться на постоянном контакте с поставщиками. Ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул глава Адыгеи.
В среду ограничения на продажу бензина до 30 литров в бак ввели в Липецкой области.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством доложил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
В ряде регионов России уже ввели ограничительные меры. Так, в Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину. По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области. Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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