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Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
Украина просит международное сообщество активнее оплачивать энергообеспечение в преддверии зимы. Как сообщает в среду Минэнерго Украины, соответствующее... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T19:09
2026-06-24T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Украина просит международное сообщество активнее оплачивать энергообеспечение в преддверии зимы. Как сообщает в среду Минэнерго Украины, соответствующее обращение к международным партнерам сделано в совместном заявлении профильного украинского министерства, Еврокомиссии и Секретариата Энергосообщества по усилению поддержки энергосектора Украины.Стороны просят партнеров увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки к следующему отопительному сезону. Отмечается, что Фонд остается ключевым инструментом восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения энергостойкости страны.Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электричества на всех украинцев не хватит – АзаровВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли УкраиныНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны
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новости, украина, электричество, электроэнергия, минэнерго украины, европа, отключение электроэнергии
Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение

Украина просит международное сообщество оплатить ее энергообеспечение – Минэнерго страны

19:09 24.06.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Украина просит международное сообщество активнее оплачивать энергообеспечение в преддверии зимы. Как сообщает в среду Минэнерго Украины, соответствующее обращение к международным партнерам сделано в совместном заявлении профильного украинского министерства, Еврокомиссии и Секретариата Энергосообщества по усилению поддержки энергосектора Украины.

"Необеспеченные потребности украинского энергосектора превышают 650 миллионов евро, поэтому стороны призвали доноров мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки Украины накануне зимы", – информирует профильное министерство страны.

Стороны просят партнеров увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики Украины для подготовки к следующему отопительному сезону. Отмечается, что Фонд остается ключевым инструментом восстановления энергетической инфраструктуры и обеспечения энергостойкости страны.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее обвинил центральную украинскую власть в отсутствии помощи с решением проблемы отопления города в будущем отопительном сезоне и предрек угрожающую ситуацию следующей зимой. Он пояснил, что Киев ведет подготовку к следующей зиме, но центральная власть, публично обещая помощь, на самом деле ничего не делает.
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НовостиУкраинаЭлектричествоЭлектроэнергияМинэнерго УкраиныЕвропаОтключение электроэнергии
 
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