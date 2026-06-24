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Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте
Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте
Крымские спасатели оказали помощь туристу, который получил травму ноги на диком пляже в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T14:57
2026-06-24T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь туристу, который получил травму ноги на диком пляже в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.Спасатели оперативно обнаружили туриста, эвакуировали его, наложили шину на поврежденную конечность и воротник Шанца. После этого на спецносилках мужчину доставили к автомобилю скорой помощи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах В Крыму на канатной дороге застряли дети Альпинист сорвался с горы под Севастополем
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Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте
В Ялте спасатели эвакуировали с дикого пляжа туриста с травмой ноги