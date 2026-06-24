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Трагедия народов: как проходила депортация из Крыма греков, болгар и армян

Трагедия народов: как проходила депортация из Крыма греков, болгар и армян - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Трагедия народов: как проходила депортация из Крыма греков, болгар и армян

24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T07:43

2026-06-24T07:43

2026-06-24T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. 24 июня 1944 года – трагическая дата для крымских болгар, армян и греков. В этот день началась их депортация с территории полуострова. Аналогичным мерам ранее подверглись крымские татары, немцы, итальянцы и другие народы. Выселение народов с территории полуострова стало одной из самых мрачных и трагических страниц в истории СССР.Высылка проводилась на основании подписанного Иосифом Сталиным постановления Государственного комитета обороны (ГКО) №5984 от 2 июня. В конце мая 1944 года нарком внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия докладывал Сталину: "В период немецкой оккупации значительная часть болгарского населения активно участвовала в проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов питания для германской армии, содействовала германским военным властям в выявлении и задержании военнослужащих Красной Армии и советских партизан, получала "охранные свидетельства" от германского командования. Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, а также проводилась среди болгарского населения вербовка для посылки на работу в Германию".Греков, согласно все той же докладной записке наркома, обвинили в том, что с приходом нацистов они "занялась торговлей и мелкой промышленностью" при содействии оккупантов.Берия также докладывал, что "организованный немцами Армянский комитет активно сотрудничал с немцами и проводил большую антисоветскую работу", в том числе занимался "шпионской и подрывной работой в тылу Красной Армии", а также "вел пропаганду независимой Армении при участии прибывших из Берлина и Стамбула эмигрантов".С 24 по 27 июня из Крыма были депортированы около 10 тысяч армян, более 12 тысяч болгар и 15 тысяч греков.Людям давалось несколько часов на сборы, после чего их помещали в товарные вагоны и увозили за тысячи километров от родных мест. Историки отмечают, что среди высланных из Крыма в 1944 году, помимо вышеуказанных народов, оказалось несколько тысяч граждан других национальностей: русские, украинцы, цыгане, караимы и другие. Значительную их часть составляли члены смешанных семей.Депортированных направили в Сибирь и на Урал – в Башкирскую и Марийскую АССР, Кемеровскую, Молотовскую (Пермскую), Свердловскую, Кировскую области и другие регионы РСФСР, а также в Казахстан и Узбекистан. Работали спецпереселенцы в основном в колхозах и совхозах, на угольных шахтах, промышленных предприятиях, лесозаготовках и на строительстве дорог.Недвижимое имущество выселенных было конфисковано и впоследствии было заселено другими людьми. Депортированных помещали в спецпоселения с ограничением по перемещению и правам. Так, самовольная отлучка за пределы района расселения рассматривалась как побег и влекла уголовную ответственность.Положение спецпоселенцев, особенно в первые годы, было крайне тяжелым. Им зачастую приходилось жить в неприспособленных помещениях, скудно питаться, страдать от болезней. По сведениям некоторых историков, в первые три года после депортации смертность высланных с полуострова людей всех национальностей превышала рождаемость почти в семь раз. За этот же период из мест высылки бежали около 9 тысяч спецпоселенцев. Из них около 6300 беглецов были впоследствии задержаны.После смерти Сталина в 1953 году начали возникать проекты по освобождению спецпоселенцев. Постепенно вводились послабления для ряда категорий депортированных. Однако лишь в марте 1956 года был утвержден Указ Президиума Верховного Совета СССР "О снятии ограничений в правовом положении с греков, болгар, армян и членов их семей, находившихся на спецпоселении". В то же время документ не предусматривал возвращения депортированных в Крым и возврата им конфискованного у них при выселении имущества.В апреле 2014 года, через месяц после исторического воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, и государственной поддержке их возрождения и развития".Основные прописанные в нем задачи – обеспечение политического, социального и духовного возрождения репрессированных народов, соблюдение их прав и законных интересов, создание и развитие национально-культурных автономий. В рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма в республике ведется строительство многоквартирных домов для реабилитированных, учебных заведений, строятся дороги в местах компактного проживания.Власти поддерживают национальные средства массовой информации. Кроме того, в Крыму каждый год издают десятки книг на языках реабилитированных народов и проводят множество мероприятий для сохранения народных традиций, духовности и культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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