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Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
В России может быть расширена категория получателей статуса ветерана боевых действий. Данный статус и соответствующие льготы могут получить сотрудники МЧС,... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T18:10
2026-06-24T18:10
2026-06-24T18:10
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В России может быть расширена категория получателей статуса ветерана боевых действий. Данный статус и соответствующие льготы могут получить сотрудники МЧС, участвовавшие в разминировании в зоне СВО. Об этом сообщили в Госдуме РФ."Предлагается предоставить статус ветерана боевых действий лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, а также работникам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимавшим участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах" Госдума приняла сегодня в первом чтении. Предполагается, что новые нормы коснутся всех, кто выполнял свой долг с февраля 2022 года.Ранее сообщалось, что в Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникамКак будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям
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ветераны сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), государственная дума рф, новости, закон и право
Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
Ветеранами боевых действий смогут стать работавшие в зоне СВО сотрудники МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В России может быть расширена категория получателей статуса ветерана боевых действий. Данный статус и соответствующие льготы могут получить сотрудники МЧС, участвовавшие в разминировании в зоне СВО. Об этом сообщили в Госдуме РФ.
"Предлагается предоставить статус ветерана боевых действий лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, а также работникам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимавшим участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах" Госдума приняла сегодня в первом чтении. Предполагается, что новые нормы коснутся всех, кто выполнял свой долг с февраля 2022 года.
"Сотрудники МЧС, рискуя жизнью, работают в зоне боевых действий, разминируют освобожденные от киевских неонацистов территории, защищают жизни и здоровье мирных граждан. Будет справедливо распространить на них те льготы и меры поддержки, которые действуют для других ветеранов СВО", — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось
, что в Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи.
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