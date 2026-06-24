https://crimea.ria.ru/20260624/status-veterana-boevykh-deystviy-mogut-rasprostranit-na-sotrudnikov-mchs-1157139052.html

Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС

Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС

В России может быть расширена категория получателей статуса ветерана боевых действий. Данный статус и соответствующие льготы могут получить сотрудники МЧС,... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T18:10

2026-06-24T18:10

2026-06-24T18:10

ветераны сво

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В России может быть расширена категория получателей статуса ветерана боевых действий. Данный статус и соответствующие льготы могут получить сотрудники МЧС, участвовавшие в разминировании в зоне СВО. Об этом сообщили в Госдуме РФ."Предлагается предоставить статус ветерана боевых действий лицам рядового и начальствующего состава Государственной противопожарной службы, а также работникам Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принимавшим участие в ходе специальной военной операции в проведении работ по поиску, обезвреживанию или уничтожению взрывоопасных предметов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.Соответствующие изменения в статьи 3 и 4 федерального закона "О ветеранах" Госдума приняла сегодня в первом чтении. Предполагается, что новые нормы коснутся всех, кто выполнял свой долг с февраля 2022 года.Ранее сообщалось, что в Крыму ветераны специальной военной операции смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Севастополе повысили выплаты военнослужащим-контрактникамКак будут списывать долги по кредитам участникам СВО и их семьям

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), государственная дума рф, новости, закон и право