https://crimea.ria.ru/20260624/stareyshiy-khirurg-sevastopolya-provel-operatsiyu-pri-otsutstvii-v-gorode-sveta-1157143697.html

Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света

Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света

Несмотря на отсутствие электроэнергии, медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. Об этом сообщают в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T20:27

2026-06-24T20:27

2026-06-24T20:27

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Несмотря на отсутствие электроэнергии, медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. Об этом сообщают в правительстве Севастополя.Несмотря на сложные условия, в онкодиспансере успешно провели очередную операцию.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, из-за чего город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, медицина, правительство севастополя