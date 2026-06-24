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Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
Несмотря на отсутствие электроэнергии, медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. Об этом сообщают в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T20:27
2026-06-24T20:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Несмотря на отсутствие электроэнергии, медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. Об этом сообщают в правительстве Севастополя.Несмотря на сложные условия, в онкодиспансере успешно провели очередную операцию.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся ситуации необходима помощь.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, из-за чего город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, медицина, правительство севастополя
Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света

В Севастополе при отсутствии света старейший хирург провел онкологическую операцию

20:27 24.06.2026
 
© Правительство СевастополяСтарейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Несмотря на отсутствие электроэнергии, медицинские учреждения Севастополя работают в штатном режиме. Об этом сообщают в правительстве Севастополя.
"На сегодняшний день больницы обеспечены резервными источниками питания, поэтому оказание помощи пациентам не прекращается. Поликлиники принимают пациентов, продолжаются обследования, лечение и операции", – говорится в сообщении правительства Севастополя в канале в МАКС.
Несмотря на сложные условия, в онкодиспансере успешно провели очередную операцию.
"За операционным столом был наш легендарный хирург Владимир Кульминский. Ему 70 лет, из которых более 40 он спасает жизни севастопольцев", – с гордостью сообщают в правительстве и благодарят всех медиков за профессионализм и выдержку.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, из-за чего город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.
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