https://crimea.ria.ru/20260624/soglasitsya-li-rossiya-na-prekraschenie-ognya-na-ukraine-radi-peregovorov-1157132595.html

Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров

Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров

Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T14:09

2026-06-24T14:09

2026-06-24T14:09

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Лавров подчеркнул, что Россия к переговорам готова, но "жульничать уже с собой не позволит"."Хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", - отметил глава МИД.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США

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украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, украина, новости сво, переговоры, политика, внешняя политика, новости