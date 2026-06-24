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Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T14:09
2026-06-24T14:09
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
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украина
новости сво
переговоры
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Лавров подчеркнул, что Россия к переговорам готова, но "жульничать уже с собой не позволит"."Хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", - отметил глава МИД.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, украина, новости сво, переговоры, политика, внешняя политика, новости
Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров

Россия не пойдет на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров – Лавров

14:09 24.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоенные автомобилисты группировки войск "Запад" в ЛНР
Военные автомобилисты группировки войск Запад в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Россия не согласится на прекращение огня на Украине ради возобновления переговоров и не позволит жульничать с собой в ходе диалога по урегулированию. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Нам говорят: "Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом — переговоры". Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились, парафировали, и как жест доброй воли прекратили огонь и даже… отвели части от Киева", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что Россия к переговорам готова, но "жульничать уже с собой не позволит".
"Хотя иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку", - отметил глава МИД.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияУкраинаНовости СВОПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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