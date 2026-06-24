https://crimea.ria.ru/20260624/situatsiya-s-toplivom-v-krasnodarskom-krae---dannye-vlastey-1157138556.html

Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей

Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей

В Краснодарском крае на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи топлива. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T17:01

2026-06-24T17:01

2026-06-24T17:01

топливо

бензин

краснодарский край

кубань

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124768911_0:188:1280:908_1920x0_80_0_0_152b14f61443d567856c839f8eb8ea1c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи топлива. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе отметили, что в последние дни на АЗС региона наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, в некоторых случаях он носит ажиотажный характер, что может привести к созданию искусственного дефицита и спекуляциям."Рекомендуем заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок, и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков", - подчеркнули в оперштабе Кубани.Ранее сообщалось, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемыВ Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередейОграничения на продажу бензина ввели в Липецкой области

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, бензин, краснодарский край, кубань, новости