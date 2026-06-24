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Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей
Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей
В Краснодарском крае на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи топлива. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T17:01
2026-06-24T17:01
топливо
бензин
краснодарский край
кубань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи топлива. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе отметили, что в последние дни на АЗС региона наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, в некоторых случаях он носит ажиотажный характер, что может привести к созданию искусственного дефицита и спекуляциям."Рекомендуем заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок, и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков", - подчеркнули в оперштабе Кубани.Ранее сообщалось, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемыВ Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередейОграничения на продажу бензина ввели в Липецкой области
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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топливо, бензин, краснодарский край, кубань, новости
Ситуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей

В Краснодарском крае нет дефицита топлива – оперштаб

17:01 24.06.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка в Симферополе
Заправка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи топлива. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
"По информации ТЭК и ЖКХ, в Краснодарском крае нет дефицита топлива. На уровне региона не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива. Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа", - говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что в последние дни на АЗС региона наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, в некоторых случаях он носит ажиотажный характер, что может привести к созданию искусственного дефицита и спекуляциям.
"Рекомендуем заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок, и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков", - подчеркнули в оперштабе Кубани.
Ранее сообщалось, что власти Крыма планируют разрешить перевозить до 200 литров топлива в одном авто через Крымский мост.
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ТопливоБензинКраснодарский крайКубаньНовости
 
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