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Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль
Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль
Военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой. Об... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:55
2026-06-24T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.О ситуации на фронтеПо словам Пескова, российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам России.Он отметил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, в определенное время она станет необратимой."Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту", - заявил Песков.Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что киевский режим необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступления. Конкретные сроки он не назвал, отметив, что "всему свое время", но уточнил, что все поступления Киева четко документируются и архивируются.О выборахПеренос выборов депутатов Госдумы, которые запланированы на 18-20 сентября, не обсуждается, подчеркнул Песков. Сейчас идет подготовка к выборам, их проведение объявлено указом президента.Ранее президент России заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники страны будут пытаться дестабилизировать общество.О международной повесткеПесков анонсировал скорые контакты президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. О подробностях он пообещал сообщил дополнительно.При этом приезд Лукашенко в Москву в ближайшие дни не планируется, добавил пресс-секретарь президента РФ.В то же время Песков не стал раскрывать, поздравит ли российский лидер президента США Дональда Трампа с Днем независимости Америки. Напомним, в этом году отмечается 250-летие независимости США.Также Песков отметил, что система международных отношений девальвируется. Сокращение доли доллара в международных расчетах он связал с попытками США диктовать свои условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:323 беспилотника сбили над Крымом и регионами за ночьВыборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участкахАвтоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
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4.7
96
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кремль, дмитрий песков, политика, новости сво, новости, вооруженные силы россии, выборы
Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль

Ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день - главные заявления Пескова

10:55 24.06.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

О ситуации на фронте

По словам Пескова, российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам России.
"Киевский режим… огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент (России Владимир Путин - ред.) сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать, это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме", - сказал Песков.
Он отметил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день, в определенное время она станет необратимой.
"Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту", - заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что киевский режим необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступления. Конкретные сроки он не назвал, отметив, что "всему свое время", но уточнил, что все поступления Киева четко документируются и архивируются.

О выборах

Перенос выборов депутатов Госдумы, которые запланированы на 18-20 сентября, не обсуждается, подчеркнул Песков. Сейчас идет подготовка к выборам, их проведение объявлено указом президента.
Ранее президент России заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники страны будут пытаться дестабилизировать общество.

О международной повестке

Песков анонсировал скорые контакты президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. О подробностях он пообещал сообщил дополнительно.
При этом приезд Лукашенко в Москву в ближайшие дни не планируется, добавил пресс-секретарь президента РФ.
В то же время Песков не стал раскрывать, поздравит ли российский лидер президента США Дональда Трампа с Днем независимости Америки. Напомним, в этом году отмечается 250-летие независимости США.
Также Песков отметил, что система международных отношений девальвируется. Сокращение доли доллара в международных расчетах он связал с попытками США диктовать свои условия.
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