Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/simferopol-i-prigorod-1-iyulya-na-den-ostanutsya-bez-gaza--adresa-1157124956.html
Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса
Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса
Часть Симферополя и два прилегающих села 1 июля до вечера останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе компании... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:46
2026-06-24T10:47
крым
симферополь
симферопольский район
газ
газоснабжение
крымгазсети
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/65/1107756583_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_dc54f7ceabed7573dd8bab02396dde6b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и два прилегающих села 1 июля до вечера останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Крымгазсети".По данным предприятия, отключение запланировано 1 июля с 8 утра до 18:00 в связи с производством работ.В Симферополе без газа на это время останутся абоненты по адресам: улицы Тав – Даир, Аджи – Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк – Яшлав, Къылымтай, Карагач, Армутлык, Мемет Нузет, Фотисала, Кок – Козь, Орталан, Хайри – Эмир Заде, Уркуста, Булганак, Мисхор, Буджак, Коктебель, Каралез, Шамиля Алядина, Мерхамет, Долинная, Жемчужная, Жасминовая.Кроме того, газоснабжение в указанный период будет отсутствовать в селах Мирное и Дубки.С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа пока остаются 453, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сегодня газификации ожидают 453 крымских населенных пункта – МинтопэнергоВ Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долиныВ Крыму подключили к газу еще три села
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/65/1107756583_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_d09cc78865b355902f84dfb5d3253209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, газ, газоснабжение, крымгазсети, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса

Часть Симферополя и два пригородных села останутся без газа 1 июля

10:46 24.06.2026 (обновлено: 10:47 24.06.2026)
 
© Fotolia/ pioregur  / Перейти в фотобанкГазовая плита
Газовая плита
© Fotolia/ pioregur
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Часть Симферополя и два прилегающих села 1 июля до вечера останутся без газоснабжения из-за работ на сетях. Об этом предупредили в пресс-службе компании "Крымгазсети".
По данным предприятия, отключение запланировано 1 июля с 8 утра до 18:00 в связи с производством работ.
В Симферополе без газа на это время останутся абоненты по адресам: улицы Тав – Даир, Аджи – Эли, Чешмеджи, Дертколь, Дерекой, Буюк – Яшлав, Къылымтай, Карагач, Армутлык, Мемет Нузет, Фотисала, Кок – Козь, Орталан, Хайри – Эмир Заде, Уркуста, Булганак, Мисхор, Буджак, Коктебель, Каралез, Шамиля Алядина, Мерхамет, Долинная, Жемчужная, Жасминовая.
Кроме того, газоснабжение в указанный период будет отсутствовать в селах Мирное и Дубки.
С 2014 года в Крыму газифицировано более ста населенных пунктов, без газа пока остаются 453, сообщал ранее глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На сегодня газификации ожидают 453 крымских населенных пункта – Минтопэнерго
В Севастополе началась четвертая очередь газификации Байдарской долины
В Крыму подключили к газу еще три села
 
КрымСимферопольСимферопольский районГазГазоснабжениеКрымгазсетиЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:48Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
11:39Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:28Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе
11:12В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
11:01Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео
10:55Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль
10:46Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса
10:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
10:30Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым в среду
10:18ВСУ атакуют Нижегородскую область: два человека погибли и двое ранены
10:10В Севастополе и других регионах накрыли 45 подпольных оружейных цехов 1:46
10:02Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма
09:50Севастополь сейчас: в город частично вернулся свет
09:39В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены
09:25Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников
09:23Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям и время ожидания
09:21Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов
09:10В России стали больше болеть сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями
09:01На Крымском мосту возобновили движение транспорта
08:57В Крыму объявили отбой ракетной опасности
Лента новостейМолния