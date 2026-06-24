https://crimea.ria.ru/20260624/sevastopol-seychas-v-gorode-chastichno-vernulsya-svet-1157123430.html

Севастополь сейчас: в городе частично вернулся свет

Севастополь сейчас: в городе частично вернулся свет - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Севастополь сейчас: в городе частично вернулся свет

Часть Севастополя остается без энергоснабжения после ночной атаки ВСУ на город. О ситуации утром в среду проинформировал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T09:50

2026-06-24T09:50

2026-06-24T09:50

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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электроэнергия

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Часть Севастополя остается без энергоснабжения после ночной атаки ВСУ на город. О ситуации утром в среду проинформировал губернатор Михаил Развожаев.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.К этому часу свет уже есть в следующих населенных пунктах и районах:- Инкерман и Северная сторона;- Кача, Орловка и Андреевка;- Орлиное и Севастопольская зона ЮБК.Сложнее всего, по словам губернатор, ситуация в Ленинском и Гагаринском районах — электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии."На энергообъектах введен особый режим. Прошу вас набраться терпения", - обратился он к населению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РоссииДва человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20260624/dva-cheloveka-raneny-posle-nochnoy-ataki-na-sevastopol---pvo-sbila-70-bespilotnikov-1157122918.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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