https://crimea.ria.ru/20260624/sevastopol-obestochen-posle-ataki-vsu-1157118173.html

Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ

Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ

Севастополь обесточен в результате удара ВСУ по энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T05:38

2026-06-24T05:38

2026-06-24T05:46

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Севастополь обесточен в результате удара ВСУ по энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в 2:14 была объявлена воздушная тревога. Опасность сохранялась три часа. В этот период военные сбили девять беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе, уточнил губернатор. По предварительной информации никто из людей не пострадал.Развожаев рекомендовал жителям и гостям города экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть после возобновления подачи электричества."Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям. Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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