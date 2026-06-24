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Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ
Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ
Севастополь обесточен в результате удара ВСУ по энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T05:38
2026-06-24T05:38
2026-06-24T05:46
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
энергосистема крыма
энергетика
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электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Севастополь обесточен в результате удара ВСУ по энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В городе в 2:14 была объявлена воздушная тревога. Опасность сохранялась три часа. В этот период военные сбили девять беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе, уточнил губернатор. По предварительной информации никто из людей не пострадал.Развожаев рекомендовал жителям и гостям города экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть после возобновления подачи электричества."Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям. Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), энергосистема крыма, энергетика, электросети, электросети крыма, новости севастополя
Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ
Севастополь остался без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре
05:38 24.06.2026 (обновлено: 05:46 24.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Севастополь обесточен в результате удара ВСУ по энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В городе в 2:14 была объявлена воздушная тревога. Опасность сохранялась три часа. В этот период военные сбили девять беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе, уточнил губернатор. По предварительной информации никто из людей не пострадал.
"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности", - написал он в своем канале в МАКС.
Развожаев рекомендовал жителям и гостям города экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть после возобновления подачи электричества.
"Сохраняйте спокойствие. Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям. Нас не запугать отсутствием света. Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас", - подчеркнул он.
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