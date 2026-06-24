https://crimea.ria.ru/20260624/sevastopol-obestochen-kak-budet-khodit-obschestvennyy-transport-v-sredu-1157118827.html

Севастополь обесточен: как будет ходить общественный транспорт в среду

Севастополь обесточен: как будет ходить общественный транспорт в среду - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Севастополь обесточен: как будет ходить общественный транспорт в среду

В Севастополе в среду из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Кроме того, отменены пять автобусных маршрутов. Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T06:16

2026-06-24T06:16

2026-06-24T06:16

севастополь

транспорт

общественный транспорт

михаил развожаев

атаки всу на крым

происшествия

логистика

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Кроме того, отменены пять автобусных маршрутов. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.Развожаев добавил, что актуальные изменениями в работе общественного транспорта будут публиковаться в официальном канале департамента транспорта в МАКС.Кроме того, улица Чернореченская сейчас частично перекрыта, добавил губернатор. И призвал учитывать это при построении маршрутов и выбирать пути объезда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, михаил развожаев, атаки всу на крым, происшествия, логистика, новости севастополя