https://crimea.ria.ru/20260624/sevastopol-budet-so-svetom-do-kontsa-dnya---razvozhaev-1157134560.html

Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев

Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев

В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, в Севастополе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без свет... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T15:03

2026-06-24T15:03

2026-06-24T15:19

севастополь

новости севастополя

атаки всу на крым

отключение электроэнергии в крыму

безопасность республики крым и севастополя

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, в Севастополе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без свет после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.По его словам, уже запитаны потребители на Северной стороне, сельских территориях в севастопольской зоне ЮБК.Развожаев рассказал, что сегодня враг с 04:00 атаковал энергетическую инфраструктуру Севастополя. Сразу были приняты необходимые меры. МЧС выехали для тушения пожара, несмотря на продолжающуюся атаку. Оперативный штаб по энергобезопасности оценил обстановку, началось переключение части подстанций, которые можно запитать по резервной схеме.Он призвал всех севастопольцев набраться выдержки, терпения и подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие недели легче не станет, а значит требования безопасности выполнять необходимо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников Севастополь сейчас: в город частично вернулся светВ Крыму еще три города и четыре района частично обесточены

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму, безопасность республики крым и севастополя, электричество