Рейтинг@Mail.ru
Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/sevastopol-budet-so-svetom-do-kontsa-dnya---razvozhaev-1157134560.html
Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев
Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев
В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, в Севастополе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без свет... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T15:03
2026-06-24T15:19
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
отключение электроэнергии в крыму
безопасность республики крым и севастополя
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfe1594df4933e5ed489644db1900eff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, в Севастополе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без свет после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.По его словам, уже запитаны потребители на Северной стороне, сельских территориях в севастопольской зоне ЮБК.Развожаев рассказал, что сегодня враг с 04:00 атаковал энергетическую инфраструктуру Севастополя. Сразу были приняты необходимые меры. МЧС выехали для тушения пожара, несмотря на продолжающуюся атаку. Оперативный штаб по энергобезопасности оценил обстановку, началось переключение части подстанций, которые можно запитать по резервной схеме.Он призвал всех севастопольцев набраться выдержки, терпения и подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие недели легче не станет, а значит требования безопасности выполнять необходимо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников Севастополь сейчас: в город частично вернулся светВ Крыму еще три города и четыре района частично обесточены
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156837403_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_5b18613640c4bbc323fc74264059d29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму, безопасность республики крым и севастополя, электричество
Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев

В Севастополе планируют полностью восстановить электроснабжение до конца дня

15:03 24.06.2026 (обновлено: 15:19 24.06.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКССевастополь
Севастополь
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе до конца дня среды, 24 июня, в Севастополе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии в районах, которые до сих пор остаются без свет после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
"Основная часть густонаселенных Гагаринского и Ленинского районов пока не подключены, потому что повреждена часть инфраструктуры. До конца дня постараемся имеющимися ресурсами произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Если повторных результативных атак не будет", - рассказал губернатор.
По его словам, уже запитаны потребители на Северной стороне, сельских территориях в севастопольской зоне ЮБК.
Развожаев рассказал, что сегодня враг с 04:00 атаковал энергетическую инфраструктуру Севастополя. Сразу были приняты необходимые меры. МЧС выехали для тушения пожара, несмотря на продолжающуюся атаку. Оперативный штаб по энергобезопасности оценил обстановку, началось переключение части подстанций, которые можно запитать по резервной схеме.
"Враг поставил своей целью сделать жизнь в Севастополе невыносимой. Сначала блокировались поставки бензина, мы испытываем логистические сложности. Теперь сосредоточенные атаки на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Развожаев.
Он призвал всех севастопольцев набраться выдержки, терпения и подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие недели легче не станет, а значит требования безопасности выполнять необходимо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека ранены после ночной атаки на Севастополь - ПВО сбила 70 беспилотников
Севастополь сейчас: в город частично вернулся свет
В Крыму еще три города и четыре района частично обесточены
 
СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымОтключение электроэнергии в КрымуБезопасность Республики Крым и СевастополяЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
15:03Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев
14:57Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте
14:42Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
14:33В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей
14:21Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям
14:15В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога
14:09Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
14:00Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области
13:52Госдума одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС
13:40Первый случай Эболы выявили во Франции
13:31Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
13:23В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
13:14На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
13:11Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
13:04Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
12:54Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
12:42В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
12:26Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
12:17Песков сделал заявление о ядерном оружии
Лента новостейМолния