https://crimea.ria.ru/20260624/rossiyskie-shturmoviki-gromyat-vsu-v-krasnom-limane-i-v-konstantinovke-1157129255.html
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:54
2026-06-24T12:54
2026-06-24T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду."В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями", - говорится в сообщении.Уничтожены украинские боевики из состава 120-й бригады теробороны, которые были заблокированы на северо-западе города, уточнили в ведомстве.Кроме того, в Константиновке на территории ДНР штурмовики "Южной" группировки войск ведут наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожают разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.Накануне в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии также вели активное наступление, уничтожая вражеские подразделения. А бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке сутками ранее освободили от боевиков 128 зданий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Иволжанское в Сумской областиНовости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуБойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области – видео
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
Армия России продвигается по Красному Лиману и ведет наступление в Константиновке
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями", - говорится в сообщении.
Уничтожены украинские боевики из состава 120-й бригады теробороны, которые были заблокированы на северо-западе города, уточнили в ведомстве.
"За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - обозначили в пресс-службе.
Кроме того, в Константиновке на территории ДНР штурмовики "Южной" группировки войск ведут наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожают разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.
"ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении, с уточнением, что за сутки российские бойцы освободили от противника 114 зданий.
Накануне в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии также вели активное наступление
, уничтожая вражеские подразделения. А бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке сутками ранее освободили
от боевиков 128 зданий.
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