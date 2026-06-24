https://crimea.ria.ru/20260624/rossiyskie-shturmoviki-gromyat-vsu-v-krasnom-limane-i-v-konstantinovke-1157129255.html

Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке

Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке

Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T12:54

2026-06-24T12:54

2026-06-24T12:54

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду."В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями", - говорится в сообщении.Уничтожены украинские боевики из состава 120-й бригады теробороны, которые были заблокированы на северо-западе города, уточнили в ведомстве.Кроме того, в Константиновке на территории ДНР штурмовики "Южной" группировки войск ведут наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожают разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.Накануне в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии также вели активное наступление, уничтожая вражеские подразделения. А бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке сутками ранее освободили от боевиков 128 зданий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Иволжанское в Сумской областиНовости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуБойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области – видео

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)