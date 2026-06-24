Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/rossiyskie-shturmoviki-gromyat-vsu-v-krasnom-limane-i-v-konstantinovke-1157129255.html
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:54
2026-06-24T12:54
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
донецкая народная республика (днр)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157129404_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_5e54bac14238d2cfaf7775218ae887f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду."В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями", - говорится в сообщении.Уничтожены украинские боевики из состава 120-й бригады теробороны, которые были заблокированы на северо-западе города, уточнили в ведомстве.Кроме того, в Константиновке на территории ДНР штурмовики "Южной" группировки войск ведут наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожают разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.Накануне в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии также вели активное наступление, уничтожая вражеские подразделения. А бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке сутками ранее освободили от боевиков 128 зданий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Иволжанское в Сумской областиНовости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную техникуБойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области – видео
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157129404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7370545d5cba0a504d0493de2873f17d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , донецкая народная республика (днр)
Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке

Армия России продвигается по Красному Лиману и ведет наступление в Константиновке

12:54 24.06.2026
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Красный Лиман.
Стела при въезде в Красный Лиман. - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают уничтожать группы боевиков ВСУ в Красном Лимане, а также ведут наступление в Константиновке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду.
"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями", - говорится в сообщении.
Уничтожены украинские боевики из состава 120-й бригады теробороны, которые были заблокированы на северо-западе города, уточнили в ведомстве.
"За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами", - обозначили в пресс-службе.
Кроме того, в Константиновке на территории ДНР штурмовики "Южной" группировки войск ведут наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожают разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.
"ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении, с уточнением, что за сутки российские бойцы освободили от противника 114 зданий.
Накануне в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые отряды 25-й армии также вели активное наступление, уничтожая вражеские подразделения. А бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке сутками ранее освободили от боевиков 128 зданий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику
Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области – видео
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Первый случай Эболы выявили во Франции
13:31Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
13:23В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
13:14На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
13:11Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
13:04Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
12:54Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
12:42В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
12:26Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
12:17Песков сделал заявление о ядерном оружии
12:12Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня
11:55Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование
11:48Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
11:39Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:28Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе
11:12В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
11:01Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео
10:55Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль
10:46Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса
10:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
Лента новостейМолния