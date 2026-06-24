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Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T18:28
2026-06-24T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные аналоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиации.Он отметил, на сегодня Россия входит в число стран, способных самостоятельно производить авиатехнику, а также в четверку государств, которые могут выпускать авиадвигатели.Президент добавил, западные производители авиатехники и перевозчики сами пострадали от антироссийских санкций.Быстрее и масштабнееПо словам президента РФ, в авиационной отрасли необходимо все делать масштабнее и быстрее, в связи с чем он призвал наращивать имеющиеся в России компетенции, увеличивать поставки отечественной авиатехники. Президент подчеркнул, в России создали рынок для собственного авиастроения, что позволило укрепить инженерные школы в стране.Также президент заявил о повышении спроса на пассажирские перелеты в России. Он отметил, власти будут помогать российскому авиапрому.Важность авиационной отраслиПутин отметил, российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, и задел для этого есть. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил глава государства.Сегодня в ходе визита в Летно-исследовательский институт имени М. Громова в подмосковном Жуковском президент осмотрел образцы новой российской авиатехники. Он назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов Ил-114, SSJ-100 и МС-21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Изъятие российских активов – как ответит МоскваРоссия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России
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владимир путин (политик), новости, россия, авиация, импортозамещение
Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику – Путин
18:28 24.06.2026 (обновлено: 18:40 24.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные аналоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиации.
"В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего, санкционного давления, у нас ситуация изменилась. И Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать", – сказал Путин.
Он отметил, на сегодня Россия входит в число стран, способных самостоятельно производить авиатехнику, а также в четверку государств, которые могут выпускать авиадвигатели.
"По ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели", – подчеркнул глава государства.
Президент добавил, западные производители авиатехники и перевозчики сами пострадали от антироссийских санкций.
Быстрее и масштабнее
По словам президента РФ, в авиационной отрасли необходимо все делать масштабнее и быстрее, в связи с чем он призвал наращивать имеющиеся в России компетенции, увеличивать поставки отечественной авиатехники. Президент подчеркнул, в России создали рынок для собственного авиастроения, что позволило укрепить инженерные школы в стране.
"Имею в виду, наличие этого рынка дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость", – сказал Путин.
Также президент заявил о повышении спроса на пассажирские перелеты в России. Он отметил, власти будут помогать российскому авиапрому.
"Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших отечественных самолетах", – сказал президент.
Важность авиационной отрасли
Путин отметил, российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, и задел для этого есть. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил глава государства.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан", – добавил Путин.
Сегодня в ходе визита в Летно-исследовательский институт имени М. Громова в подмосковном Жуковском президент осмотрел образцы новой российской авиатехники. Он назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов Ил-114, SSJ-100 и МС-21.
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