https://crimea.ria.ru/20260624/rossiyskaya-aviatekhnika-ne-ustupaet-luchshim-mirovym-obraztsam--putin-1157142638.html

Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин

Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин

Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T18:28

2026-06-24T18:28

2026-06-24T18:40

владимир путин (политик)

новости

россия

авиация

импортозамещение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157143150_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_58ecef3d0f729293599ecb9f467ab530.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. На сегодня отечественная авиатехника по многим позициям превзошла западные аналоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиации.Он отметил, на сегодня Россия входит в число стран, способных самостоятельно производить авиатехнику, а также в четверку государств, которые могут выпускать авиадвигатели.Президент добавил, западные производители авиатехники и перевозчики сами пострадали от антироссийских санкций.Быстрее и масштабнееПо словам президента РФ, в авиационной отрасли необходимо все делать масштабнее и быстрее, в связи с чем он призвал наращивать имеющиеся в России компетенции, увеличивать поставки отечественной авиатехники. Президент подчеркнул, в России создали рынок для собственного авиастроения, что позволило укрепить инженерные школы в стране.Также президент заявил о повышении спроса на пассажирские перелеты в России. Он отметил, власти будут помогать российскому авиапрому.Важность авиационной отраслиПутин отметил, российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, и задел для этого есть. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил глава государства.Сегодня в ходе визита в Летно-исследовательский институт имени М. Громова в подмосковном Жуковском президент осмотрел образцы новой российской авиатехники. Он назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов Ил-114, SSJ-100 и МС-21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Изъятие российских активов – как ответит МоскваРоссия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинПутин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, авиация, импортозамещение