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Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T14:42
2026-06-24T14:42
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минпросвещения рф
сергей кравцов
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образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Об этом сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что учиться по новым учебникам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школы России поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России запустят единый цифровой ресурс для детсадовУтверждена программа изучения арабского языка в школах РоссииВ 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение
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россия, минпросвещения рф, сергей кравцов, учебники, образование в россии, общество, новости
Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию

В России впервые представили новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов

14:42 24.06.2026
 
© Правительство РоссииНовые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов
Новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов
© Правительство России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"Правовое сознание закладывается в школе. И здесь ключевую роль играет предмет "Обществознание". У нас прошли изменения, и сегодня мы впервые показываем новые учебники для 9-х и 10-х классов по обществознанию", - отметил Кравцов в ходе сессии на XIV Петербургском международном юридическом форуме.
Отмечается, что учиться по новым учебникам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.
"Раньше обществознание носило абстрактный характер, сейчас это прикладной, очень выверенный курс. Мы вернулись к традициям системы образования, по инициативе учителей мы приняли решение, что обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й классы, как это уже было ранее", – подчеркнул Кравцов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школы России поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов
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РоссияМинпросвещения РФСергей КравцовУчебникиОбразование в РоссииОбществоНовости
 
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