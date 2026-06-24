Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
В России впервые представили новые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов
© Правительство РоссииНовые учебники по обществознанию для 9-х и 10-х классов
© Правительство России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"Правовое сознание закладывается в школе. И здесь ключевую роль играет предмет "Обществознание". У нас прошли изменения, и сегодня мы впервые показываем новые учебники для 9-х и 10-х классов по обществознанию", - отметил Кравцов в ходе сессии на XIV Петербургском международном юридическом форуме.
Отмечается, что учиться по новым учебникам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.
"Раньше обществознание носило абстрактный характер, сейчас это прикладной, очень выверенный курс. Мы вернулись к традициям системы образования, по инициативе учителей мы приняли решение, что обществознание будет изучаться с 9-го по 11-й классы, как это уже было ранее", – подчеркнул Кравцов.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школы России поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов
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