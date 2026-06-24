https://crimea.ria.ru/20260624/rossiyanam-vpervye-pokazali-novye-uchebniki-po-obschestvoznaniyu-1157134072.html

Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию

Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T14:42

2026-06-24T14:42

2026-06-24T14:42

россия

минпросвещения рф

сергей кравцов

учебники

образование в россии

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157132273_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_075016924f72cbe71f6e208ffae852bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов представил новые учебники по обществознанию для старшеклассников. Об этом сообщили в правительстве РФ.Отмечается, что учиться по новым учебникам школьники начнут с 1 сентября 2026 года. Учебник для 11-х классов планируется ввести с 1 сентября 2027 года.Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года в школы России поступят единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России запустят единый цифровой ресурс для детсадовУтверждена программа изучения арабского языка в школах РоссииВ 10 школах Крыма детям начнут ставить оценки за поведение

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минпросвещения рф, сергей кравцов, учебники, образование в россии, общество, новости