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Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T06:03
2026-06-24T06:03
владимир путин (политик)
совинформбюро
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро. Об этом пишет РИА Новости.Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.Он пожелал коллективу новых успехов и достижений.Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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владимир путин (политик), совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, праздники и памятные даты
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

06:03 24.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.

"Отрадно, что нынешний коллектив МИА "Россия сегодня" достойно продолжает замечательные творческие традиции предшественников, уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров отечественного и мирового медиарынка. Вы обеспечиваете свою многомиллионную аудиторию оперативными и актуальными новостями, держите руку "на пульсе" событий, опираетесь в работе на передовые, новаторские стратегии и технологии, уделяете неустанное внимание профессиональному становлению талантливой смены", - отметил президент.

Он пожелал коллективу новых успехов и достижений.
Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.
От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)СовинформбюроМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"НовостиПраздники и памятные даты
 
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Заголовок открываемого материала
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