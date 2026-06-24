https://crimea.ria.ru/20260624/putin-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-85-letiem-sovinformbyuro-1157118445.html

Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T06:03

2026-06-24T06:03

2026-06-24T06:03

владимир путин (политик)

совинформбюро

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро. Об этом пишет РИА Новости.Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.Он пожелал коллективу новых успехов и достижений.Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совинформбюро, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, праздники и памятные даты