Первый случай Эболы выявили во Франции
Во Франции выявлен первый случай заболевания Эболой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на минздрав.
"Во Франции выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола. У врача-гуманитарного работника, вернувшегося из Демократической Республики Конго, страны, в которой в настоящее время наблюдается крупная эпидемия, тест на вирус оказался положительным", - сообщает издание со ссылкой на минздрав страны.
По данным издания, пациент госпитализирован в специализированное учреждение и находится в стабильном состоянии.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы.
В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
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