Рейтинг@Mail.ru
Первый случай Эболы выявили во Франции - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/pervyy-sluchay-eboly-vyyavili-vo-frantsii-1157131521.html
Первый случай Эболы выявили во Франции
Первый случай Эболы выявили во Франции - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Первый случай Эболы выявили во Франции
Первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:40
2026-06-24T13:40
эбола
вирусы
в мире
франция
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111315/76/1113157657_0:26:966:569_1920x0_80_0_0_f55fa878679c3ede0cb6e76d33846d4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на минздрав.По данным издания, пациент госпитализирован в специализированное учреждение и находится в стабильном состоянии.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111315/76/1113157657_119:0:932:610_1920x0_80_0_0_ef26aded099bf41d067146076e7f9192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эбола, вирусы, в мире, франция, новости, общество
Первый случай Эболы выявили во Франции

Во Франции выявлен первый случай заболевания Эболой

13:40 24.06.2026
 
© AFP 2017 / Loic Venance / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Париже, Франция. Архивное фото
Машина скорой помощи в Париже, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Loic Venance
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на минздрав.

"Во Франции выявлен первый случай заболевания лихорадкой Эбола. У врача-гуманитарного работника, вернувшегося из Демократической Республики Конго, страны, в которой в настоящее время наблюдается крупная эпидемия, тест на вирус оказался положительным", - сообщает издание со ссылкой на минздрав страны.

По данным издания, пациент госпитализирован в специализированное учреждение и находится в стабильном состоянии.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы.
В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выявили завозной случай крайне опасного заболевания
Чума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие
"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
 
ЭболаВирусыВ миреФранцияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Энергетики Крыма перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
15:03Севастополь будет со светом до конца дня - Развожаев
14:57Турист травмировал ногу на диком пляже в Ялте
14:42Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
14:33В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина из-за ажиотажа и очередей
14:21Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям
14:15В Севастополе вновь звучат сирены – объявлена воздушная тревога
14:09Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
14:00Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области
13:52Госдума одобрила сохранение порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС
13:40Первый случай Эболы выявили во Франции
13:31Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
13:23В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
13:14На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
13:11Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
13:04Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
12:54Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
12:42В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
12:26Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
12:17Песков сделал заявление о ядерном оружии
Лента новостейМолния