https://crimea.ria.ru/20260624/pervyy-sluchay-eboly-vyyavili-vo-frantsii-1157131521.html

Первый случай Эболы выявили во Франции

Первый случай Эболы выявили во Франции - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Первый случай Эболы выявили во Франции

Первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T13:40

2026-06-24T13:40

2026-06-24T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Первый случай заболевания вирусом Эболы выявлен во Франции у врача гуманитарной организации, вернувшегося из Конго. Об этом пишет газета Parisien со ссылкой на минздрав.По данным издания, пациент госпитализирован в специализированное учреждение и находится в стабильном состоянии.ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, всего зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Международном форуме по безопасности заявил, что в России есть наработки вакцины против нового штамма Эболы. В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что в пунктах пропуска на государственной границе России усилен санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой лихорадки Эбола.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первые симптомы — лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За ними следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили завозной случай крайне опасного заболеванияЧума и лихорадка Эбола: США изготавливали на Украине биооружие"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго

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эбола, вирусы, в мире, франция, новости, общество