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Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
В последнее время на территории Крымского полуострова из-за атак ВСУ отмечаются проблемы с подачей электроэнергии. Из-за нарушения целостности электросетей без... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T19:55
2026-06-24T19:55
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совет эксперта
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энергосистема крыма
энергоресурсы
юрий артамонов
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В последнее время на территории Крымского полуострова из-за атак ВСУ отмечаются проблемы с подачей электроэнергии. Из-за нарушения целостности электросетей без света остаются населенные пункты в разных районах Крыма, вводятся графики подачи электричества. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы в максимально короткие сроки восстанавливать подачу электричества и подключать потребителей. О том, как в условиях энергодефицита минимизировать расход без ущерба для себя, а также как не погубить технику в периоды скачков напряжения, рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, из домашнего оборудования больше всего электроэнергии потребляют утюг, электрическая плита, бойлер, стиральная машина, фен. Кондиционер потребляет меньше электричества, чем, например, стиральная машинка, но если устройств для охлаждения воздуха в доме несколько, то энергопотребление может быть примерно такое же.Эксперт рассказал, что можно сделать для разумной экономии электричества:– технику, потребляющую много электроэнергии (кондиционер, кофемашина, стиральная машинка, утюг, электрочайник, фен, плойка), лучше включать по очереди, а не одновременно;– некоторую технику, например, стиральную машинку, бойлер, можно включать на ночь, так как в ночное время фиксируется наименьшее энергопотребление;– при работе кондиционера необходимо закрывать окна. Если вы хотите проветрить помещение, сделайте это при выключенном устройстве, а закрыв окна, снова включите его;– необходимо выключать дорогую, чувствительную технику из розетки, чтобы обезопасить ее при скачках напряжения;– на входе в квартиру нужно установить реле напряжения, которое в случае выхода напряжения за лимиты (слишком низкое или высокое) обесточит квартиру и не включит свет, пока подача электроэнергии не стабилизируется. В последнее время в Крыму наблюдаются большие скачки электроэнергии, а такое реле сможет защитить всю квартиру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет эксперта, крым, энергосистема крыма, энергоресурсы, юрий артамонов, безопасность республики крым и севастополя, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму
Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы

Как уберечь технику при отключениях света и скачках напряжения

19:55 24.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая розетка
Электрическая розетка - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В последнее время на территории Крымского полуострова из-за атак ВСУ отмечаются проблемы с подачей электроэнергии. Из-за нарушения целостности электросетей без света остаются населенные пункты в разных районах Крыма, вводятся графики подачи электричества. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы в максимально короткие сроки восстанавливать подачу электричества и подключать потребителей.
О том, как в условиях энергодефицита минимизировать расход без ущерба для себя, а также как не погубить технику в периоды скачков напряжения, рассказал инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

"Сейчас самое основное в Крыму – это сокращение общего потребления электроэнергии. Каждый из нас может сделать это, сильно себя при этом не ущемляя", – отметил Артамонов.

По его словам, из домашнего оборудования больше всего электроэнергии потребляют утюг, электрическая плита, бойлер, стиральная машина, фен. Кондиционер потребляет меньше электричества, чем, например, стиральная машинка, но если устройств для охлаждения воздуха в доме несколько, то энергопотребление может быть примерно такое же.
Эксперт рассказал, что можно сделать для разумной экономии электричества:
– технику, потребляющую много электроэнергии (кондиционер, кофемашина, стиральная машинка, утюг, электрочайник, фен, плойка), лучше включать по очереди, а не одновременно;
– некоторую технику, например, стиральную машинку, бойлер, можно включать на ночь, так как в ночное время фиксируется наименьшее энергопотребление;
– при работе кондиционера необходимо закрывать окна. Если вы хотите проветрить помещение, сделайте это при выключенном устройстве, а закрыв окна, снова включите его;
– необходимо выключать дорогую, чувствительную технику из розетки, чтобы обезопасить ее при скачках напряжения;
– на входе в квартиру нужно установить реле напряжения, которое в случае выхода напряжения за лимиты (слишком низкое или высокое) обесточит квартиру и не включит свет, пока подача электроэнергии не стабилизируется. В последнее время в Крыму наблюдаются большие скачки электроэнергии, а такое реле сможет защитить всю квартиру.
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