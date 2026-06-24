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Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров
Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров
В Севастополе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T16:12
2026-06-24T16:12
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.Он призвал севастопольцев оказать посильную помощь нуждающимся в ней соседям, а если нет своих ресурсов – обратиться в региональной отделение "Единой России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника В Крыму еще три города и четыре района частично обесточеныОтключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, волонтеры, общество
Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров

В Севастополе на фоне проблем сл светом проводят подомовой обход одиноких пенсионеров

16:12 24.06.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.
"У нас такая практика давно сложилась. У наших волонтеров есть наработанные со времен ковида адреса пожилых одиноких людей. Дал задание, чтобы всю базу актуализировали, выполнили подомовой обход, связались со старшими по домам, оказали необходимую помощь и поддержку", – рассказал губернатор.
Он призвал севастопольцев оказать посильную помощь нуждающимся в ней соседям, а если нет своих ресурсов – обратиться в региональной отделение "Единой России".
"Прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Ресурсы есть, понимание того, как ликвидировать ту или иную ситуацию, есть. Все трудности мы преодолеем", – подчеркнул Развожаев.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевВолонтерыОбщество
 
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