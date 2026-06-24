Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров
В Севастополе на фоне проблем сл светом проводят подомовой обход одиноких пенсионеров
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.
"У нас такая практика давно сложилась. У наших волонтеров есть наработанные со времен ковида адреса пожилых одиноких людей. Дал задание, чтобы всю базу актуализировали, выполнили подомовой обход, связались со старшими по домам, оказали необходимую помощь и поддержку", – рассказал губернатор.
Он призвал севастопольцев оказать посильную помощь нуждающимся в ней соседям, а если нет своих ресурсов – обратиться в региональной отделение "Единой России".
"Прошу всех севастопольцев набраться выдержки, терпения. Ресурсы есть, понимание того, как ликвидировать ту или иную ситуацию, есть. Все трудности мы преодолеем", – подчеркнул Развожаев.
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