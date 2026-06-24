https://crimea.ria.ru/20260624/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-gorode-nachali-podomovoy-obkhod-pensionerov-1157136906.html

Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров

Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Отключение света в Севастополе: в городе начали подомовой обход пенсионеров

В Севастополе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T16:12

2026-06-24T16:12

2026-06-24T16:12

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

волонтеры

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834402_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_72d04735972fa37a1434b5484971b49b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения. Позже Развожаев сообщил, что до конца дня 24 июня в городе планируют полностью восстановить подачу электроэнергии.Он призвал севастопольцев оказать посильную помощь нуждающимся в ней соседям, а если нет своих ресурсов – обратиться в региональной отделение "Единой России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника В Крыму еще три города и четыре района частично обесточеныОтключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, волонтеры, общество