https://crimea.ria.ru/20260624/otklyuchenie-i-snizhenie-davleniya-chto-s-vodoy-v-gorodakh-kryma-1157123650.html

Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма

Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма

В среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T10:02

2026-06-24T10:02

2026-06-24T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением.Как сообщили на предприятии "Вода Крыма", снижено давление в системе водоснабжения Евпатории. Ведутся аварийные работы на водопроводных сетях по улицам Белогубца - Вольная.Ориентировочно до 20:00 без воды остались улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Украинки, Перовская, Шишкина, Транспортная, районы Слободка, Старый город, Авиагородок.Жителей Армянска также предупредили о перебоях с водоснабжением. Ведутся технические работы по Армянску и пригороду. Стабилизировать давление на сетях водоснабжения планируют к 14.00.В Ялте в связи с аварийно-восстановительными работами до 16:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам Красноармейская, Суворовская и в переулке Сосновый, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты.По данным "Воды Крыма", в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях без воды остались более 50 улиц и переулков в Феодосии. Речь идет об улицах Свободы, Советской, Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова, Восточной, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечной, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Щорса, Желябова, Старокарантинной, Новокарантинной, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Колодяжного, Панова, Виноградной; переулках Димитрова, Пролетарском, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском, Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова; тупике Кирпичном и Адмиральском бульваре. Возобновить подачу воды обещают до 15:00.Также в "Воде Крыма" сообщили об ограничении водоснабжения в Джанкое и Красноперекопске, селах Восход, Котовское, Солнечногорское, Семисотка.Ранее сообщалось, что ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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