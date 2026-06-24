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Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма
Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма
В среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:02
2026-06-24T10:02
2026-06-24T10:02
отключение воды в крыму
новости крыма
вода крыма
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жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением.Как сообщили на предприятии "Вода Крыма", снижено давление в системе водоснабжения Евпатории. Ведутся аварийные работы на водопроводных сетях по улицам Белогубца - Вольная.Ориентировочно до 20:00 без воды остались улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Украинки, Перовская, Шишкина, Транспортная, районы Слободка, Старый город, Авиагородок.Жителей Армянска также предупредили о перебоях с водоснабжением. Ведутся технические работы по Армянску и пригороду. Стабилизировать давление на сетях водоснабжения планируют к 14.00.В Ялте в связи с аварийно-восстановительными работами до 16:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам Красноармейская, Суворовская и в переулке Сосновый, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты.По данным "Воды Крыма", в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях без воды остались более 50 улиц и переулков в Феодосии. Речь идет об улицах Свободы, Советской, Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова, Восточной, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечной, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Щорса, Желябова, Старокарантинной, Новокарантинной, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Колодяжного, Панова, Виноградной; переулках Димитрова, Пролетарском, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском, Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова; тупике Кирпичном и Адмиральском бульваре. Возобновить подачу воды обещают до 15:00.Также в "Воде Крыма" сообщили об ограничении водоснабжения в Джанкое и Красноперекопске, селах Восход, Котовское, Солнечногорское, Семисотка.Ранее сообщалось, что ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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отключение воды в крыму, новости крыма, вода крыма, вода в крыму, жкх крыма и севастополя
Отключение и снижение давления: что с водой в городах Крыма
Ряд городов Крыма обезвожен из-за ремонтных работ на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В среду, 24 июня, в городах Крыма отмечаются проблемы с водоснабжением.
Как сообщили на предприятии "Вода Крыма", снижено давление в системе водоснабжения Евпатории. Ведутся аварийные работы на водопроводных сетях по улицам Белогубца - Вольная.
Ориентировочно до 20:00 без воды остались улицы Белогубца, Вольная, Репина, Интернациональная, Фрунзе, Сытникова, Дзержинского, Короленко, Чехова, Рабочая, Украинки, Перовская, Шишкина, Транспортная, районы Слободка, Старый город, Авиагородок.
"На время проведения работ силами филиала будет осуществляться подвоз воды на социальные объекты и точечно по заявкам. Узнать актуальную информацию о ходе работ и подвозе воды можно по телефону диспетчерской: +7 (979) 014-53-68", - рассказали на предприятии.
Жителей Армянска также предупредили о перебоях с водоснабжением. Ведутся технические работы по Армянску и пригороду. Стабилизировать давление на сетях водоснабжения планируют к 14.00.
В Ялте в связи с аварийно-восстановительными работами до 16:00 возможна приостановка холодного водоснабжения по улицам Красноармейская, Суворовская и в переулке Сосновый, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службы Ялты.
По данным "Воды Крыма", в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях без воды остались более 50 улиц и переулков в Феодосии. Речь идет об улицах Свободы, Советской, Октябрьской, Халтурина, Разина, Осоавиахима, Неглинной, Назарова, Верхней, Нахимова, Восточной, Шмидта, Краснобаева, Тимирязева, Борисова, Поперечной, Очаковской, Гоголя, Чехова, Сейсмической, Митридатской, Айвазовского, Щорса, Желябова, Старокарантинной, Новокарантинной, Партизанской, Еврейской, Комсомольской, Потемкинской, Рабочей, Горной, Горького, Колодяжного, Панова, Виноградной; переулках Димитрова, Пролетарском, Нахимова, Шмидта, Циолковского, Бульварном, Форштадском, Потемкина, Очаковском, Айвазовского, Фонтанном, Узком, Фурманова; тупике Кирпичном и Адмиральском бульваре. Возобновить подачу воды обещают до 15:00.
Также в "Воде Крыма" сообщили об ограничении водоснабжения в Джанкое и Красноперекопске, селах Восход, Котовское, Солнечногорское, Семисотка.
Ранее сообщалось
, что
ряд районов Симферополя, Бахчисарая и Ялты частично обесточены. Также света нет у жителей сел под Бахчисараем, Белогорском и Красногвардейским.
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