https://crimea.ria.ru/20260624/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1157104673.html

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T07:47

2026-06-24T07:47

2026-06-24T07:48

севастополь

новости севастополя

срочные новости крыма

крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены звучат в городе с 6:58. Военные сбили три дрона.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и пяти автобусных маршрутов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе