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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 24.06.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T15:26
2026-06-24T15:27
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности. Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

15:26 24.06.2026 (обновлено: 15:27 24.06.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
Ночью и утром в среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. В результате город полностью был обесточен. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. В связи с ситуацией детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Также изменился режим работы общественного транспорта. Всего над регионом были сбиты 70 вражеских БПЛА, ранены два человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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