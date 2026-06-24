https://crimea.ria.ru/20260624/ogranicheniya-na-prodazhu-benzina-vveli-v-lipetskoy-oblasti-1157131866.html

Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области

Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области

На АЗС в Липецкой области ввели временный порядок отпуска бензина. В течение ближайших четырех дней в бак одного автомобиля можно будет залить не более 30... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T14:00

2026-06-24T14:00

2026-06-24T14:00

липецк

липецкая область

игорь артамонов

бензин

топливо

новости

азс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На АЗС в Липецкой области ввели временный порядок отпуска бензина. В течение ближайших четырех дней в бак одного автомобиля можно будет залить не более 30 литров топлива. Набирать горючее в различную тару – запрещено. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, до 28 июня власти будут наблюдать динамику поставок и ситуацию на заправках. Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрят.При этом на отпуск дизельного топлива лимитов нет. Введенные ограничения являются временной мерой, направленной на то, чтобы топливо не брали впрок, и оно было доступно всем автомобилистам. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются отдельно, пояснил он.Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством доложил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.В ряде регионов России уже ввели ограничительные меры. Так, в Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину. По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области. Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе.Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топливаЧерез Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машинуВ Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму

липецк

липецкая область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, липецкая область, игорь артамонов, бензин, топливо, новости, азс