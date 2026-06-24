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Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области
Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области
На АЗС в Липецкой области ввели временный порядок отпуска бензина. В течение ближайших четырех дней в бак одного автомобиля можно будет залить не более 30... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T14:00
2026-06-24T14:00
2026-06-24T14:00
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игорь артамонов
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На АЗС в Липецкой области ввели временный порядок отпуска бензина. В течение ближайших четырех дней в бак одного автомобиля можно будет залить не более 30 литров топлива. Набирать горючее в различную тару – запрещено. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, до 28 июня власти будут наблюдать динамику поставок и ситуацию на заправках. Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрят.При этом на отпуск дизельного топлива лимитов нет. Введенные ограничения являются временной мерой, направленной на то, чтобы топливо не брали впрок, и оно было доступно всем автомобилистам. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются отдельно, пояснил он.Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством доложил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.В ряде регионов России уже ввели ограничительные меры. Так, в Саратовской области с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину. По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области. Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе.Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут реже ходить маршрутки из-за дефицита топливаЧерез Крымский мост могут разрешить перевозить до 200 литров топлива на машинуВ Кремле прокомментировали ситуацию с дефицитом топлива в Крыму
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липецк, липецкая область, игорь артамонов, бензин, топливо, новости, азс
Ограничения на продажу бензина ввели в Липецкой области
В Липецкой области бензин начали продавать по 30 литров в бак
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. На АЗС в Липецкой области ввели временный порядок отпуска бензина. В течение ближайших четырех дней в бак одного автомобиля можно будет залить не более 30 литров топлива. Набирать горючее в различную тару – запрещено. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Приняли решение о временном порядке отпуска бензина на АЗС Липецкой области. С сегодняшнего дня и до 28 июня включительно АИ-92 и АИ-95 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 литров на один автомобиль. Заправка только в бак. В канистры, бочки и любую другую тару бензин в этот период отпускаться не будет", - известил он своем канале в МАКС.
По словам губернатора, до 28 июня власти будут наблюдать динамику поставок и ситуацию на заправках. Если обстановка стабилизируется раньше, решение пересмотрят.
При этом на отпуск дизельного топлива лимитов нет.
Введенные ограничения являются временной мерой, направленной на то, чтобы топливо не брали впрок, и оно было доступно всем автомобилистам. Скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются отдельно, пояснил он.
"Отдельно работаем с поставщиками топлива и РЖД по ускорению поставок в регион. Заводы отгрузку ведут. Сложности есть, но все участники цепочки сейчас включены в работу", - отметил Артамонов.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством доложил, что ситуация на топливном рынке России
непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
В ряде регионов России уже ввели ограничительные меры.
Так, в Саратовской области
с 23 по 30 июня вводят временный лимит по бензину – не более 30 литров на одну машину. По аналогичной причине ограничения на продажу бензина и дизеля ввели и в Омской области
. Также с 23 июня "Лукойл" ограничит отпуск топлива в Воронежской области – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городе, и не более 60 литров бензина и 200 литров дизеля на трассе.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о введении ограничений по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива
как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
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