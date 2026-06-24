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Песков сделал заявление о ядерном оружии
Песков сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Песков сделал заявление о ядерном оружии
В настоящее время система мировой безопасности подвергнута эрозии, и только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:17
2026-06-24T12:17
2026-06-24T13:26
дмитрий песков
ядерное сдерживание
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время система мировой безопасности подвергнута эрозии, и только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", передает РИА Новости.Он отметил, что ядерное сдерживание действует в мировом поле и остается важным фактором обеспечения международной безопасности, и в России это осознают.При этом представитель Кремля предположил появление оружия, которое не будет уступать ядерному по разрушительной силе. По словам пресс-секретаря президента РФ, технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие.Также Песков подчеркнул, общий потенциал региональных конфликтов растет. При этом Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины". В целом же в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства, убежден он.Форум "Примаковские чтения" проходит в среду в Москве. Песков принял участие в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора.Ранее сегодня Песков заявил, что военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал ТрампРоссия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУМаразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
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дмитрий песков, ядерное сдерживание, ядерное оружие, безопасность, россия, коллективный запад, новости
Песков сделал заявление о ядерном оружии
Сегодня только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны – Песков
12:17 24.06.2026 (обновлено: 13:26 24.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время система мировой безопасности подвергнута эрозии, и только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", передает РИА Новости.
"Сейчас она (мировая безопасность - ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков.
Он отметил, что ядерное сдерживание действует в мировом поле и остается важным фактором обеспечения международной безопасности, и в России это осознают.
При этом представитель Кремля предположил появление оружия, которое не будет уступать ядерному по разрушительной силе. По словам пресс-секретаря президента РФ, технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие.
Также Песков подчеркнул, общий потенциал региональных конфликтов растет. При этом Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины". В целом же в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства, убежден он.
Форум "Примаковские чтения" проходит в среду в Москве. Песков принял участие в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора.
Ранее сегодня Песков заявил
, что военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой.
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