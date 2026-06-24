Рейтинг@Mail.ru
Песков сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260624/oberegaet-ot-globalnoy-voyny-peskov-sdelal-zayavlenie-o-yadernom-oruzhii-1157128696.html
Песков сделал заявление о ядерном оружии
Песков сделал заявление о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Песков сделал заявление о ядерном оружии
В настоящее время система мировой безопасности подвергнута эрозии, и только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:17
2026-06-24T13:26
дмитрий песков
ядерное сдерживание
ядерное оружие
безопасность
россия
коллективный запад
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время система мировой безопасности подвергнута эрозии, и только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", передает РИА Новости.Он отметил, что ядерное сдерживание действует в мировом поле и остается важным фактором обеспечения международной безопасности, и в России это осознают.При этом представитель Кремля предположил появление оружия, которое не будет уступать ядерному по разрушительной силе. По словам пресс-секретаря президента РФ, технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие.Также Песков подчеркнул, общий потенциал региональных конфликтов растет. При этом Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины". В целом же в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства, убежден он.Форум "Примаковские чтения" проходит в среду в Москве. Песков принял участие в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора.Ранее сегодня Песков заявил, что военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал ТрампРоссия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУМаразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_49:0:1557:1131_1920x0_80_0_0_fb84c1fb15ce1ccc76a31a24005e5029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, ядерное сдерживание, ядерное оружие, безопасность, россия, коллективный запад, новости
Песков сделал заявление о ядерном оружии

Сегодня только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны – Песков

12:17 24.06.2026 (обновлено: 13:26 24.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В настоящее время система мировой безопасности подвергнута эрозии, и только ядерное сдерживание оберегает мир от глобальной войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", передает РИА Новости.

"Сейчас она (мировая безопасность - ред.) изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны", - сказал Песков.

Он отметил, что ядерное сдерживание действует в мировом поле и остается важным фактором обеспечения международной безопасности, и в России это осознают.
При этом представитель Кремля предположил появление оружия, которое не будет уступать ядерному по разрушительной силе. По словам пресс-секретаря президента РФ, технологическая революция наложит свой отпечаток на мировое развитие.
Также Песков подчеркнул, общий потенциал региональных конфликтов растет. При этом Россия видит, что в коллективном Западе наметились "определенные трещины". В целом же в международных делах давно не осталось ни свободы, ни равенства, ни братства, убежден он.
Форум "Примаковские чтения" проходит в среду в Москве. Песков принял участие в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора.
Ранее сегодня Песков заявил, что военные РФ работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам, при этом ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автоконцерны США начнут производить оружие – что задумал Трамп
Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУ
Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориям
 
Дмитрий ПесковЯдерное сдерживаниеЯдерное оружиеБезопасностьРоссияКоллективный ЗападНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Первый случай Эболы выявили во Франции
13:31Госдума сократила рабочую неделю для ветеранов СВО с инвалидностью
13:23В Крыму мужчина пойдет под суд за похищение человека
13:14На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
13:11Крымчан пригласили к участию в проекте по сохранению памяти об ученых
13:04Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
12:54Российские штурмовики громят ВСУ в Красном Лимане и в Константиновке
12:42В многоэтажках Крыма заменят старые лифты – когда и где
12:26Армия России освободила Иволжанское в Сумской области
12:17Песков сделал заявление о ядерном оружии
12:12Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня
11:55Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосование
11:48Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов
11:39Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
11:28Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионе
11:12В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
11:01Бойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области - видео
10:55Ситуация на фронте для киевского режима станет необратимой - Кремль
10:46Симферополь и пригород 1 июля на день останутся без газа – адреса
10:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
Лента новостейМолния