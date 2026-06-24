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Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
В Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T19:40
2026-06-24T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма", основные конструкции объекта уже построены.Кроме того, все технологическое оборудование доставлено на площадку и смонтировано в проектные положения, за исключением двух установок промывки фильтров. Закуплена мебель и лабораторное оборудование, внутриплощадочные сети готовы на 85%, работы по водопонижению – на 90%.На реализацию масштабного инфраструктурного проекта выделено более 2 миллиардов рублей, уточнили на предприятии. Мощность будущего комплекса составит 15 тысяч кубометров в сутки. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой более 45 тысяч человек.В ноябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк информировал, что водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастиемРеконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделаноОчистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования
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крым, красноперекопск, очистные сооружения, новости крыма, вода, вода крыма, вода в крыму
Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка

В Красноперекопске заканчивается строительство крупнейшей в Крыму станции водоочистки

19:40 24.06.2026
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Строительство комплекса водоочистки в Красноперекопске
Строительство комплекса водоочистки в Красноперекопске
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма", основные конструкции объекта уже построены.

На данный момент полностью построены все шесть резервуаров, здания водоподготовки, электролизной и насосной, административно-бытового комплекса. На 100% выполнен монтаж глубоководного выпуска и трубопровода отвода солевого концентрата, уложено 1,25 из 1,4 километров городского водопровода, уточняется в сообщении.

Кроме того, все технологическое оборудование доставлено на площадку и смонтировано в проектные положения, за исключением двух установок промывки фильтров. Закуплена мебель и лабораторное оборудование, внутриплощадочные сети готовы на 85%, работы по водопонижению – на 90%.

"В настоящий момент строительные бригады сосредоточены на прокладке кабельных линий электроснабжения, установке оборудования блочных трансформаторных подстанций, монтаже спирального барьера безопасности "Егоза", – сообщили на предприятии.

На реализацию масштабного инфраструктурного проекта выделено более 2 миллиардов рублей, уточнили на предприятии. Мощность будущего комплекса составит 15 тысяч кубометров в сутки. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой более 45 тысяч человек.
В ноябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк информировал, что водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%.
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