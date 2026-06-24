https://crimea.ria.ru/20260624/novye-vodoochistnye-v-krasnoperekopske--kak-idet-stroyka-1157129052.html

Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка

Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка

В Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T19:40

2026-06-24T19:40

2026-06-24T19:40

крым

красноперекопск

очистные сооружения

новости крыма

вода

вода крыма

вода в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157127456_0:152:1338:905_1920x0_80_0_0_4659cbe9164d84aad90c6b21bc71eccb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопске завершены основные этапы строительства крупнейшего на полуострове комплекса водоочистки по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Вода Крыма", основные конструкции объекта уже построены.Кроме того, все технологическое оборудование доставлено на площадку и смонтировано в проектные положения, за исключением двух установок промывки фильтров. Закуплена мебель и лабораторное оборудование, внутриплощадочные сети готовы на 85%, работы по водопонижению – на 90%.На реализацию масштабного инфраструктурного проекта выделено более 2 миллиардов рублей, уточнили на предприятии. Мощность будущего комплекса составит 15 тысяч кубометров в сутки. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой более 45 тысяч человек.В ноябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк информировал, что водопроводные очистные сооружения в Красноперекопске готовы на 86%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастиемРеконструкция очистных "Утес" на Южном берегу Крыма – что сделаноОчистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования

крым

красноперекопск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красноперекопск, очистные сооружения, новости крыма, вода, вода крыма, вода в крыму