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Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ
Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T08:28
2026-06-24T08:34
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
общество
транспорт
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена.Севастополь полностью обесточен после удара ВСУВоздушная тревога в Севастополе была объявлена в 2:14. Опасность сохранялась три часа. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении девяти беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.В 4:30 Развожаев сообщил, что в результате атаки город полностью обесточен.На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, рассказал градоначальник.Жителям и гостям города рекомендовали экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть после возобновления подачи электричества.Особый режим в детских садахВ связи с ситуацией в энергосистеме детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Дошкольные учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного продолжают работу в штатном режиме. В остальных районах города детсады работают в режиме дежурных групп, уточнил Развожаев. Родителей попросили по возможности оставить детей дома.Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками.Как ходит общественный транспортВ связи с ситуацией изменился режим работы общественного транспорта. По данным профильного департамента, на данный момент маршруты № 103, 127, 137 временно осуществляют движение по Лабораторному шоссе в прямом и обратном направлении.Троллейбусы не ходят до возобновления подачи электроэнергии. Также временно приостанавливают работу автобусные маршруты № 24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129.Автобусы № 63, 93, 98, 120 следуют с увеличенным интервалом. Маршрут № 5 меняет схему движения до центра города и работает с увеличенным интервалом движения.Маршрут № 92 временно курсирует между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно осуществляют движение автобусы.Около 7 часов утра в Севастополе вновь была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны. Спустя 45 минут последовал сигнал "отбой воздушной тревоги".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РоссииКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, транспорт, общественный транспорт, логистика, детский сад, новости севастополя, городская среда
Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ

Новости Севастополя: что происходит в обесточенном городе после атак ВСУ

08:28 24.06.2026 (обновлено: 08:34 24.06.2026)
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена.

Севастополь полностью обесточен после удара ВСУ

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 2:14. Опасность сохранялась три часа. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении девяти беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
В 4:30 Развожаев сообщил, что в результате атаки город полностью обесточен.
На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, рассказал градоначальник.
Жителям и гостям города рекомендовали экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть после возобновления подачи электричества.

Особый режим в детских садах

В связи с ситуацией в энергосистеме детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Дошкольные учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного продолжают работу в штатном режиме. В остальных районах города детсады работают в режиме дежурных групп, уточнил Развожаев. Родителей попросили по возможности оставить детей дома.
Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками.

Как ходит общественный транспорт

В связи с ситуацией изменился режим работы общественного транспорта. По данным профильного департамента, на данный момент маршруты № 103, 127, 137 временно осуществляют движение по Лабораторному шоссе в прямом и обратном направлении.
Троллейбусы не ходят до возобновления подачи электроэнергии. Также временно приостанавливают работу автобусные маршруты № 24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129.
Автобусы № 63, 93, 98, 120 следуют с увеличенным интервалом. Маршрут № 5 меняет схему движения до центра города и работает с увеличенным интервалом движения.
Маршрут № 92 временно курсирует между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно осуществляют движение автобусы.
Около 7 часов утра в Севастополе вновь была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны. Спустя 45 минут последовал сигнал "отбой воздушной тревоги".
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