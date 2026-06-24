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Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ

Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Новости Севастополя: что происходит в городе после атак ВСУ

В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T08:28

2026-06-24T08:28

2026-06-24T08:34

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

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михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

общество

транспорт

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена.Севастополь полностью обесточен после удара ВСУВоздушная тревога в Севастополе была объявлена в 2:14. Опасность сохранялась три часа. Позже губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении девяти беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.В 4:30 Развожаев сообщил, что в результате атаки город полностью обесточен.На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет. Все экстренные службы находятся в полной готовности, рассказал градоначальник.Жителям и гостям города рекомендовали экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть после возобновления подачи электричества.Особый режим в детских садахВ связи с ситуацией в энергосистеме детские сады Севастополя в среду переведены на особый режим работы. Дошкольные учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного продолжают работу в штатном режиме. В остальных районах города детсады работают в режиме дежурных групп, уточнил Развожаев. Родителей попросили по возможности оставить детей дома.Поскольку электричество отсутствует, приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухпайками.Как ходит общественный транспортВ связи с ситуацией изменился режим работы общественного транспорта. По данным профильного департамента, на данный момент маршруты № 103, 127, 137 временно осуществляют движение по Лабораторному шоссе в прямом и обратном направлении.Троллейбусы не ходят до возобновления подачи электроэнергии. Также временно приостанавливают работу автобусные маршруты № 24, 33, 34, 35, 41, 72, 75, 79, 84, 126 и 129.Автобусы № 63, 93, 98, 120 следуют с увеличенным интервалом. Маршрут № 5 меняет схему движения до центра города и работает с увеличенным интервалом движения.Маршрут № 92 временно курсирует между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно осуществляют движение автобусы.Около 7 часов утра в Севастополе вновь была объявлена воздушная тревога. Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны. Спустя 45 минут последовал сигнал "отбой воздушной тревоги".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал цель ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РоссииКрым в сердце спецоперации: Россия найдет противоядие на удары Украины – эксперт"На любой БПЛА есть противоядие" - Лавров об угрозах Киева сделать Крым островом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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