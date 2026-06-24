https://crimea.ria.ru/20260624/novaya-ataka-na-sevastopol-sbity-tri-bespilotnika-1157119495.html
Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника
Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника
Военные отражают новые удары ВСУ по Севастополю. Утром в среду уже уничтожено три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T07:16
2026-06-24T07:16
2026-06-24T07:21
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
новости севастополя
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135776119_0:13:1819:1036_1920x0_80_0_0_6993a1570a46cabc658a6460b6edfb6c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Военные отражают новые удары ВСУ по Севастополю. Утром в среду уже уничтожено три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и пяти автобусных маршрутов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135776119_212:0:1609:1048_1920x0_80_0_0_8f34924db0a4a63c4629e6e789006646.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, новости севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника
Над Севастополем уничтожены три беспилотника
07:16 24.06.2026 (обновлено: 07:21 24.06.2026)