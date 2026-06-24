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Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника

Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Новая атака на Севастополь: сбиты три беспилотника

Военные отражают новые удары ВСУ по Севастополю. Утром в среду уже уничтожено три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T07:16

2026-06-24T07:16

2026-06-24T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Военные отражают новые удары ВСУ по Севастополю. Утром в среду уже уничтожено три вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.В ночь на 24 июня Севастополь полностью остался без электричества после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщал ранее губернатор. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.В городе отменили работу троллейбусов и пяти автобусных маршрутов, а также перевели детские сады на особый режим работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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