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На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026
На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
Вооруженные силы России за сутки разбили еще 1455 боевиков киевского режима, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:14
2026-06-24T13:24
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки разбили еще 1455 боевиков киевского режима, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 215 боевиков киевского режима, пять автомобилей, артиллерийское орудие, американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 210 солдат, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 205 человек, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 310 боевиков, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 465 военных, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 боевиков ВСУ, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронированных машин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Иволжанское в Сумской областиБойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области – видео Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

Новости СВО: на Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций

13:14 24.06.2026 (обновлено: 13:24 24.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки разбили еще 1455 боевиков киевского режима, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.
Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 24 июня 2026Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 24 июня 2026
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 215 боевиков киевского режима, пять автомобилей, артиллерийское орудие, американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 210 солдат, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 205 человек, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 310 боевиков, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 465 военных, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 боевиков ВСУ, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Также российские военные поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и хранилища горючего, цеха производства и хранения дронов дальнего действия, места их запуска, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронированных машин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Центр"
 
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