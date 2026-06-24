https://crimea.ria.ru/20260624/na-ukraine-razbit-tsentr-bespilotnykh-sistem-sil-spetsialnykh-operatsiy-vsu-1157129825.html

На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2026

На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

Вооруженные силы России за сутки разбили еще 1455 боевиков киевского режима, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T13:14

2026-06-24T13:14

2026-06-24T13:24

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки разбили еще 1455 боевиков киевского режима, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 215 боевиков киевского режима, пять автомобилей, артиллерийское орудие, американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 210 солдат, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.В зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 205 человек, две боевые бронированные машины "Казак", 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 310 боевиков, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 465 военных, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 50 боевиков ВСУ, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 168 090 беспилотных летательных аппаратов, 663 зенитных ракетных комплекса, 29 886 танков и других боевых бронированных машин, 1 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 479 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 790 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Иволжанское в Сумской областиБойцы "Днепра" захватили важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области – видео Новости СВО: Киев тысячами теряет солдат и западную технику

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