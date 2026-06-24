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На Кубани разбился вертолет - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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На Кубани разбился вертолет
На Кубани разбился вертолет - РИА Новости Крым, 24.06.2026
На Кубани разбился вертолет
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T17:25
2026-06-24T17:53
краснодарский край
новости
вертолет
происшествия
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.Информация о падении вертолета сельхозавиации "МИ-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский поступила 24 июня в 16:20.СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, проинформировали в ведомстве.Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Предварительно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости, вертолет, происшествия, авиакатастрофа
На Кубани разбился вертолет

Вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае

17:25 24.06.2026 (обновлено: 17:53 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.
Информация о падении вертолета сельхозавиации "МИ-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский поступила 24 июня в 16:20.

"Пилот воздушного судна погиб. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники", – проинформировали в МЧС.

СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, проинформировали в ведомстве.
Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Предварительно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
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Краснодарский крайНовостиВертолетПроисшествияАвиакатастрофа
 
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