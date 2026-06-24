https://crimea.ria.ru/20260624/na-kubani-razbilsya-vertolet-1157140426.html
На Кубани разбился вертолет
На Кубани разбился вертолет - РИА Новости Крым, 24.06.2026
На Кубани разбился вертолет
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T17:25
2026-06-24T17:25
2026-06-24T17:53
краснодарский край
новости
вертолет
происшествия
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.Информация о падении вертолета сельхозавиации "МИ-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский поступила 24 июня в 16:20.СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, проинформировали в ведомстве.Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Предварительно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, новости, вертолет, происшествия, авиакатастрофа
На Кубани разбился вертолет
Вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае
17:25 24.06.2026 (обновлено: 17:53 24.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.
Информация о падении вертолета сельхозавиации "МИ-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский поступила 24 июня в 16:20.
"Пилот воздушного судна погиб. На месте работает 21 специалист и 6 единиц техники", – проинформировали в МЧС.
СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, проинформировали в ведомстве.
Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщили в прокуратуре.
Ранее сообщалось
, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Предварительно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
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