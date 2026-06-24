https://crimea.ria.ru/20260624/na-kubani-razbilsya-vertolet-1157140426.html

На Кубани разбился вертолет

На Кубани разбился вертолет - РИА Новости Крым, 24.06.2026

На Кубани разбился вертолет

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T17:25

2026-06-24T17:25

2026-06-24T17:53

краснодарский край

новости

вертолет

происшествия

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет, проводивший обработку полей в Славянском районе. Об этом сообщает МЧС Краснодарского края.Информация о падении вертолета сельхозавиации "МИ-2" при обработке полей в районе хутора Прикубанский поступила 24 июня в 16:20.СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, проинформировали в ведомстве.Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, сообщили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме Вихрево в Подмосковье. Предварительно, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, вертолет, происшествия, авиакатастрофа