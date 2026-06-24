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Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня
Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня
Заслуги в развитии российской журналистики, твердость убеждений и верность гражданской позиции международного информационного агентства "Россия сегодня" отметил РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T12:12
2026-06-24T12:12
международная медиагруппа "россия сегодня"
совинформбюро
сми
журналистика
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Заслуги в развитии российской журналистики, твердость убеждений и верность гражданской позиции международного информационного агентства "Россия сегодня" отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравляя коллектив агентства с 85-летием со дня образования Совинформбюро. Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро."Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 85-летием со дня основания агентства МИА "Россия сегодня", - сказано в телеграмме, которую Медведев адресовал коллективу агентства.Зампред Совбеза России напомнил, что знаменитое Совинформбюро появилось в первые, самые тяжелые дни войны. Его сотрудники работали неустанно в непрерывном режиме, чтобы сообщать гражданам последние новости с фронта, агентство стало важнейшим источником информации о героической борьбе советского народа против фашистов.Медведев назвал большой и сплоченный коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня, которых отличает преданность своему делу.Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".Ранее президент России Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро.Основной миссией международной медиагруппы "Россия сегодня" во внешнем мире является отстаивание справедливого образа РФ, а внутри страны - поддержание общественного баланса, заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылась фотовыставка к 85-летию СовинформбюроВ Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию СовинформбюроДмитрий Киселев стал обладателем премии "ТЭФИ-2026"
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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международная медиагруппа "россия сегодня", совинформбюро, сми, журналистика, дмитрий медведев
Медведев назвал коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня

Медведев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

12:12 24.06.2026
 
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© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Заслуги в развитии российской журналистики, твердость убеждений и верность гражданской позиции международного информационного агентства "Россия сегодня" отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравляя коллектив агентства с 85-летием со дня образования Совинформбюро.
Медиагруппа "Россия сегодня" 24 июня отмечает 85-летие - в этот день в 1941 году было создано Совинформбюро.
"Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 85-летием со дня основания агентства МИА "Россия сегодня", - сказано в телеграмме, которую Медведев адресовал коллективу агентства.
Зампред Совбеза России напомнил, что знаменитое Совинформбюро появилось в первые, самые тяжелые дни войны. Его сотрудники работали неустанно в непрерывном режиме, чтобы сообщать гражданам последние новости с фронта, агентство стало важнейшим источником информации о героической борьбе советского народа против фашистов.
"В масштабной и многогранной деятельности преемников "Совинформбюро" – Агентства печати "Новости", РИА "Новости" и МИА "Россия сегодня" – нашли отражение все значимые этапы современной истории. Сегодня медиахолдинг вносит серьезный вклад в развитие журналистики, позволяет миллионам людей быть в курсе главных новостей в нашей стране и за рубежом, составить для себя полное и достоверное представление о происходящих событиях", - сказал он.
Медведев назвал большой и сплоченный коллектив "России сегодня" специалистами самого высокого уровня, которых отличает преданность своему делу.
Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением советских посольств и консульств, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
В обязанности также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.
От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Ранее президент России Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро.
Основной миссией международной медиагруппы "Россия сегодня" во внешнем мире является отстаивание справедливого образа РФ, а внутри страны - поддержание общественного баланса, заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
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Международная медиагруппа "Россия сегодня"СовинформбюроСМИЖурналистикаДмитрий Медведев
 
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