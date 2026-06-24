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Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым в среду
Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым в среду - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым в среду
В Крыму в среду ожидаются сильные грозовые ливни с градом и шквалистым ветром. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в среду ожидаются сильные грозовые ливни с градом и шквалистым ветром. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В этот период спасатели рекомендуют исключить походы в горы и леса, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Также предупреждают о возможных подтоплениях низменных участков местности.Кроме того, в западных, центральных, южных районах полуострова, а также в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность вплоть до 26 июня.Ранее сообщалось, что в среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью преимущественно без осадков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитНа Крым надвигается холодный атмосферный фронт: чего ждать от погоды на неделеЖара и сушь на западе Крыма грозит пожарами
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Ливни с градом и шквал обрушатся на Крым в среду
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и шквала 24 июня
10:30 24.06.2026 (обновлено: 10:41 24.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в среду ожидаются сильные грозовые ливни с градом и шквалистым ветром. В регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"Экстренное предупреждение. Местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 17 м/с ожидаются в Крыму 24 июня", - говорится в официальном канале ведомства в МАКС.
В этот период спасатели рекомендуют исключить походы в горы и леса, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
Также предупреждают о возможных подтоплениях низменных участков местности.
Кроме того, в западных, центральных, южных районах полуострова, а также в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность вплоть до 26 июня.
Ранее сообщалось
, что в среду на погоду в Крыму будет оказывать влияние атмосферный фронтальный раздел. В дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью преимущественно без осадков.
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