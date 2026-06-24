https://crimea.ria.ru/20260624/lavrov-ob-ukrainskom-uregulirovanii-myach-ne-na-storone-rossii-1157130170.html

Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России

Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России

Россия в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже, но на данный момент в этом процессе "мяч находится не на... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T13:04

2026-06-24T13:04

2026-06-24T13:04

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Россия в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже, но на данный момент в этом процессе "мяч находится не на стороне" Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Лавров подчеркнул, что для РФ вопрос долгосрочного урегулирования конфликта имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, Москва не будет."Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно… Для этого нужны конкретные, юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах", - отметил глава МИД.Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться, добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на УкраинеБелоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит РоссияВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США

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сергей лавров, политика, россия, украина, новости