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Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
Россия в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже, но на данный момент в этом процессе "мяч находится не на... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T13:04
2026-06-24T13:04
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Россия в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже, но на данный момент в этом процессе "мяч находится не на стороне" Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".Лавров подчеркнул, что для РФ вопрос долгосрочного урегулирования конфликта имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, Москва не будет."Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно… Для этого нужны конкретные, юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах", - отметил глава МИД.Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться, добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа хочет немедленного прекращения огня на УкраинеБелоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине – как ответит РоссияВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
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сергей лавров, политика, россия, украина, новости
Лавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России

Москва не будет принимать продиктованные кем-то ультиматумы – Лавров

13:04 24.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил на форуме "Примаковские чтения"
Глава МИД РФ С. Лавров выступил на форуме Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Россия в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже, но на данный момент в этом процессе "мяч находится не на стороне" Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"В августе прошлого года (в Анкоридже – ред.) лидеры России и США достигли ряда пониманий относительно политических путей выхода из украинского кризиса. Мы сохраняем приверженность этим пониманиям… Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что для РФ вопрос долгосрочного урегулирования конфликта имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, Москва не будет.
"Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно… Для этого нужны конкретные, юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах", - отметил глава МИД.
Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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