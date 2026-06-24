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Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям
Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям
На Крымском мосту днем в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовались трехчасовые пробки. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T14:21
2026-06-24T14:21
крым
крымский мост
транспорт
ситуация на дорогах крыма
логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовались трехчасовые пробки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При это въезд в Крым остается свободным. С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: актуальные данные по очередям

На Крымском мосту к обеду среды в очереди со стороны Керчи стоят почти 900 машин

14:21 24.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в среду перед пунктами досмотра со стороны Керчи образовались трехчасовые пробки. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении о ситуации на объекте к 14:00.

При это въезд в Крым остается свободным.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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