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Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к утру среды
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к утру среды - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к утру среды
Утром в среду у Крымского моста наблюдается затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T06:11
2026-06-24T06:11
2026-06-24T06:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Утром в среду у Крымского моста наблюдается затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка с очередями к утру среды
У Крымского моста сейчас в очереди стоят 385 машин