Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям и время ожидания
На Крымском мосту в очередях стоя почти 900 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. После открытия Крымского моста проезда ожидают почти 900 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 749 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом с таманской стороны в очереди на ручной досмотр находится 150 транспортных средств.
Проезд транспорта по мостовому переходу закрыли в среду в 8.33. Запрет действовал около получаса. В этот период в Крыму объявляли ракетную опасность. Сейчас угроза уже снята.
Около девяти часов утра в среду движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.
Утром в среду у Крымского моста также наблюдается затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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