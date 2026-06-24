https://crimea.ria.ru/20260624/krymskiy-most-seychas---aktualnye-dannye-po-ocheredyam-i-vremya-ozhidaniya-1157122584.html

Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям и время ожидания

Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям и время ожидания - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям и время ожидания

После открытия Крымского моста проезда ожидают почти 900 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T09:23

2026-06-24T09:23

2026-06-24T09:23

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. После открытия Крымского моста проезда ожидают почти 900 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.При этом с таманской стороны в очереди на ручной досмотр находится 150 транспортных средств.Проезд транспорта по мостовому переходу закрыли в среду в 8.33. Запрет действовал около получаса. В этот период в Крыму объявляли ракетную опасность. Сейчас угроза уже снята.Около девяти часов утра в среду движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.Утром в среду у Крымского моста также наблюдается затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма