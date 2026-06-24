https://crimea.ria.ru/20260624/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-24-iyunya-1157143736.html

Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня

Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T22:01

2026-06-24T22:01

2026-06-24T22:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край