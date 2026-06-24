Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260624/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-24-iyunya-1157143736.html
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T22:01
2026-06-24T22:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_642cd150961efc3506cbfd41a245d921.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688023_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_0cf44ab2ef7670b7bddaea3fc705b509.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня

Крымский мост вечером 24 июня – выезда с полуострова ждут 690 автомобилей

22:01 24.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 690 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 22 часа среды, 24 июня.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:06Как провезти 200 литров бензина через Крымский мост: важное уточнение
22:30Атака десятков дронов ВСУ на Севастополь и перебои со светом в Крыму: главное за день
22:01Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
21:52Конец близок: почему ВСУ усилили удары по гражданским объектам РФ
21:31Как США встретят 250-летие после авантюры в Иране – мнение
21:08Как хранят в Крыму межнациональное согласие и историческую память
20:54Бойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикой
20:39245 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
20:27Старейший хирург Севастополя провел операцию при отсутствии в городе света
20:11В Саках выключат уличное освещение и фонтаны
19:55Отключения света: как сэкономить электричество и уберечь электроприборы
19:40Новые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
19:27Из украинского приграничья эвакуируют людей
19:09Украина просит денег у разных стран на энергообеспечение
18:52В Крыму 25 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
18:28Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – Путин
18:10Статус ветерана боевых действий могут распространить на сотрудников МЧС
17:54Изъятие российских активов – как ответит Москва
17:43В Евпатории ввели график подачи воды
17:25На Кубани разбился вертолет
Лента новостейМолния