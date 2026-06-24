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Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T22:01
2026-06-24T22:01
2026-06-24T22:01
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова вечером в среду, 24 июня, проезда ждут 690 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 24 июня
Крымский мост вечером 24 июня – выезда с полуострова ждут 690 автомобилей