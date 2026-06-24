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Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов - РИА Новости Крым, 24.06.2026
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Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов
Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов - РИА Новости Крым, 24.06.2026
Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов
В Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК. РИА Новости Крым, 24.06.2026
2026-06-24T09:21
2026-06-24T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчинаДо смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"Двух подростков осудили за покушение на убийство военного
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РИА Новости Крым
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суды крыма, верховный суд крыма, приговор, закон и право, крым
Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов

Суд вынес приговор жителю Крыма за хранение найденных еще в 2000 году патронов

09:21 24.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЗдание Верховного суда Республики Крым
Здание Верховного суда Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.
"Мужчина в 2000 году нашел патроны, которые принес домой и хранил в помещении хозяйственной постройки до момента их изъятия сотрудниками правоохранительных органов… Подсудимый признал свою вину. Он пояснил, что из найденных патронов планировал сделать грузила для рыбалки", - рассказали в пресс-службе.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два месяца.
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