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Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов

Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов - РИА Новости Крым, 24.06.2026

Крымчанина осудили за хранение найденных 25 лет назад патронов

В Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК. РИА Новости Крым, 24.06.2026

2026-06-24T09:21

2026-06-24T09:21

2026-06-24T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов) и, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчинаДо смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"Двух подростков осудили за покушение на убийство военного

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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